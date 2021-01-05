شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تؤكد على ضرورة الالتزام بجرعتين كاملتين من لقاح موديرنا أو فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أثنان من كبار مسؤولي هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، إن أي شخص يتلقى لقاح موديرنا أوفايزر يجب أن يحصل على جرعتين كاملتين، كما رفضوا الأفكار الأخرى لتوسيع إمدادات اللقاح وقالوا إن الأشخاص الذين يتكهنون بشأن إمكانية الاكتفاء بجرعة واحدة فقط أوخفض الجرعات إلى النصف يسيئون تفسير البيانات.

وأضافت الهيئة الأمريكية، "لقد تابعنا المناقشات والتقارير الإخبارية حول تقليل عدد الجرعات، وإطالة المدة الزمنية بين الجرعات، وتغيير الجرعة (نصف جرعة)، أوخلط اللقاحات ومطابقتها من أجل تحصين المزيد من الأشخاص ضد كورونا.

من جانبه قال الدكتور ستيفن هان مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية والدكتور بيتر ماركس الذي يرأس قسم اللقاحات في إدارة الأغذية والعقاقير في بيان، إن "هذه أسئلة يجب مراعاتها وتقييمها في التجارب السريرية. ومع ذلك، في هذا الوقت، فإن اقتراح التغييرات على الجرعات المصرح بها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، أو جداول هذه اللقاحات سابق لأوانه.

وأضافا: نواجه خطرًا كبيرًا يتمثل في تعريض الصحة العامة للخطر، وتقويض جهود التطعيم التاريخية لحماية السكان من كورونا.

قال منصف السلاوي كبير مستشاري عمليةWarp Speedوارب سبيد ، ، لشبكة CNN الأمريكية أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستنظر في إعطاء نصف جرعات من لقاح Modernaموديرنا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا، مما قد يجعل اللقاح متاحًا لضعف عدد الأشخاص في هذه الفئة العمرية.

وقال السلاوي، إن البيانات السابقة تظهر أن اللقاح يبدو أنه يثير استجابات فعالة للأجسام المضادة بين المتطوعين الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا والذين تلقوا إما جرعة 100 ميكروجرام كاملة أو نصف جرعة، بينما تشير وثيقة إحاطة من الهيئة الأمريكية الشهر الماضي أيضًا إلى هذه الاستجابات المناعية "القابلة للمقارنة" من دراسة المرحلة الثانية من دراسة موديرنا، لم يتم نشر البيانات الكاملة بعد.

لكن ماركس وهان قالا، إن هذه النتائج لم تشمل سوى عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين لم تتم متابعتهم لفترة طويلة لمعرفة ما إذا كانت استجاباتهم المناعية قد توقفت مع مرور الوقت، وأضافا ، "ما رأيناه هو أن البيانات الواردة في تقارير الشركات المتعلقة بالجرعة الأولى يساء تفسيرها بشكل عام.

قال المسؤولون البريطانيون إنهم سيسمحون بأكثر من 21 يومًا بين جرعات لقاحات فايزر وسينظرون في السماح للأشخاص بالتطعيم بلقاحين مختلفين، رفض هان وماركس هذه الأفكار.

"تستمر البيانات المتاحة في دعم استخدام جرعتين محددتين من كل لقاح مصرح به على فترات زمنية محددة، بالنسبة للقاح فايزر Pfizer / BioNTech ، فإن الفاصل الزمني هو 21 يومًا بين الجرعة الأولى والثانية، وبالنسبة إلى لقاح مودرنا aModern، فان الفاصل الزمني هو 28 يوما بين الجرعة الأولى والثانية ".

وقالا "إذا كان الناس لا يعرفون حقًا مدى حماية اللقاح من فيروس كورونا، فهناك احتمال للضرر لأنهم قد يفترضون أنهم يتمتعون بالحماية الكاملة عندما لا يكونون كذلك، وبالتالي يغيرون سلوكهم لتحمل مخاطر غير ضرورية".

من جانبه أوضح الدكتور بول أوفيت، أخصائي الأمراض المعدية في جامعة بنسلفانيا، لشبكة CNN إنه يعتقد أن خفض جرعات اللقاح إلى النصف كان فكرة سيئة، مؤكدا "لا توجد بيانات حول فعالية نصف جرعة، إذا كنت تستخدم نصف جرعة، فأنت فقط تأمل في أن تكون على حق".

وأضاف أوفيت، عضو في اللقاحات ذات الصلة التابعة لهيئة الأغذية والأدوية FDA، "لماذا تجرؤ على اختلاق شيء ما وأنت لا تعرف ما إذا كان يعمل أم لا؟"

فيما قال الدكتور أرنولد مونتو، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة بالإنابة خلال اجتماعات الشهر الماضي للنظر في تطبيقات لقاح موديرنا وشركة فايزر، إن خفض الجرعة سيكون خارج نطاق المألوف.

وأكد مونتو، أستاذ علم الأوبئة في جامعة ميشيجان: "ستكون هذه خطوة غير عادية للغاية، بالنظر إلى حقيقة أن هذا لم يدرس في المرحلة الثالثة.