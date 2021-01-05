تعرف على 5 طرق لتخفيف الضغط النفسى عن المصابين بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - مر المواطن فى مختلف دول العالم طيلة عام 2020 بضغوط نفسية كبيرة بعدما انتشرت موجة فيروس كورونا المستجد، حيث يخشى الناس خطر الإصابة بهذا الفيروس القاتل الذى راح ضحيته ملايين الأشخاص حول العالم.



5 وصفات لتخفيف الضغط النفسى على مريض كورونا

من جانبه، يقول الدكتور كيدار تيلوى، استشارى الطب النفسى بمستشفى "Fortis" أن هناك 5 طرق فعالة يمكن للأشخاص المقربين من مريض كورونا القيام بها لمساعدته على مواجهة هذا الفيروس والشفاء منه سريعًا، وفقًا لما نشره موقع "onlymyhealth".

1- يجب على المحيطين بالمصاب التخلى عن القلق الناتج من الشعور بالذنب بأنهم كانوا سببًا بنقل العدوى إلى المريض، بل ما يتوجب عليهم التحلى بالصبر ونقل الشعور بالطمأنينة إلى المريض والتركيز على الشفاء بدلًا من التفكير فى سبب العدوى.

2- عليك تقديم الدعم للشخص المصاب من خلال مساعدته فى القيام بالأنشطة اليومية والتى تختلف من مريض لأخر وفقًا للأعراض التى يشعر بها سواء خفيفة أم شديدة، خاصة أن المريض سيكون من الصعب عليه التعامل مع الأنشطة الروتينية اليومية نظرًا للإرهاق الإضافى الذى يشعر بسبب مرضه، كما يجب أيضًا تقديم الدعم العاطفى والعقلى.





3- التحدث مع المريض باستمرار وإجراء مناقشات مفتوحة معه حول مخاوفه من المرض والتأكيد على أنه ليس عبئًا على الأسرة، ومساعدته على أداء تمارين الاسترخاء التى قد تساعده فى تماثل الشفاء.

4- يجب مساعدة مريض كورونا فى قبول الإصابة بالمرض والتخلص من الاضطرابات النفسية الشائعة فى مثل هذه المواقف مثل الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، ويمكنك فى هذه الحالة استشارة طبيب نفسى إذا لزم الأمر.

5- مساعدة المريض فى تشتيت انتباهه وتصفية ذهنه من المعلومات غير الدقيقة عن المرض يقلل من الانجراف إلى الأفكار السلبية والمخاوف غير الضرورية التى قد تؤثر سلبًا على حالته الصحية.