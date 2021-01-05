شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أن معركة كورونا تحولت من خفيفة إلى شديدة؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب كورونا فى ظهور أعراض مختلفة من شخص لآخر، لكن انتشار الفيروس فى الرئة مؤشر على مدى تحول معركة كوفيد 19 من خفيفة إلى شديدة،

وهناك علامات تحذيرية لأعراض انتشار كورونا فى الرئة والتحول إلى حالة شديدة منها السعال المستمر دون توقف والذى لا يتحسن حتى بعد 2-3 أسابيع، أيضًا الشعور بضيق فى التنفس، والمعاناة من ألم الصدر الحاد فجأة، فقد يكون علامة على تلف الرئة الشديد المرتبط بكورونا.

تبدأ علامات العدوى الأخرى بالظهور، فقد تسهل مضاعفات الرئة الوقوع فريسة لأمراض أخرى مثل الإنتان، وكذلك مضاعفات عاصفة السيتوكين، وهى علامة على مهاجمة الجهاز المناعى، عن طريق الخطأ للأعضاء والخلايا السليمة.

ويحدث هذا فى المقام الأول عندما تعمل دفاعات الجسم بشكل مفرط، فى القضاء على الفيروس من الأعضاء، وتترك الجسم عرضة للعدوى والأضرار الأخرى.