الرقابة الصحية الروسية: نرصد بدقة بدء تفشي وباء فتاك جديد

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

أعلنت هيئة الرقابة الصحية الروسية، أنها تتابع عن كثب الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ حيث وردت أنباء عن إمكانية بدء تفشي وباء فتاك جديد.



وقال المكتب الصحفي للهيئة لوكالة سبوتنيك: هيئة الرقابة الصحية تدرس جميع المصادر والمنشورات حول هذا الموضوع المرتبط بتفشي الوباء في الكونغو.

وسبق أن نشرت قناة سي إن إن الأمريكية، أنباء حول تصريحات للعالم جان جاك موامبي تامفوم، أحد مكتشفي وباء إيبولا، تحدث فيها عن إمكانية انتشار مرض فتاك جديد، وظهور أعراض وبائية لدى أشخاص لم يتم كشفها بوسائل كشف فيروس إيبولا وغيره من الأمراض.

ووفقًا لتامفوم، فإن التهديد ينبع من تقطيع أشجار الغابات الاستوائية المطيرة في أفريقيا، الذي يؤدي إلى زيادة عدد الاتصالات البشرية مع مسببات الأمراض المختلفة، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى حدوث جائحة كبيرة في المستقبل.

وأكد تامفوم أن تحذيره قائم على حقائق علمية، وليس على الخيال العلمي، فيما لم يستبعد ظهور عدوى تنتشر بسرعة انتشار مرض كوفيد 19 وبشدة مرض الإيبولا المميت.