شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الخضراوات الصليبية.. تحسن الصحة وتطول العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأكل الصحى هو مفتاح لطول العمر والوقاية من الأمراض، كما أنه متاح فى كل مكان ويعتبر التنوع فى تناوله من الأشياء المفيدة أيضًا، والحرص على تناول الأطعمة الصحية على 5 فترات يوميًا سيكون جيدًا جدا للحفاظ على الصحة.



فوائد الخضروات الصليبية للجسم

وفقًا لصحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية، فإن هناك خضراوات مفيدة جدًا للصحة لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات التى يحتاجها الجسم، وتوصف الخضراوات الصليبية بأنها "قوية" ولها قدرة فريدة على تنشيط نظام إزالة السموم الطبيعى بالجسم، كما تمنع نمو الخلايا السرطانية والموت المبكر.

من أجل الاستفادة من فوائد الخضراوات الصليبية لابد من مضغها جيدًا من خلال تقطيعها أو تناولها معصورة أو مخلوطة مع أطعمة أخرى، حيث إنها تعمل على حماية جدار الأوعية الدموية ومن ثم الحماية من أمراض القلب.

وتتضمن قائمة الخضراوات الصلبة (الجرجير، الفجل، البروكلى، الكرنب، الخردل، اللفت، القرنبيط وغيرها).

وتعتبر الخضراوات الصليبية مفيدة جدًا للجسم، حيث أنها غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان أيضًا، وفيتامين سي وفيتامين ب9 (حمض الفوليك) والبوتاسيوم والسيلينيوم، كما أنها مصدر غنى بـ"الجلوكوزينولات" التى تساعد فى مكافحة السرطان.

وأشارت الأبحاث فى هذا المجال إلى أن اتباع نظام غذائى غنى بالخضروات الصلبة يقى الجسم من عدة أمراض سرطانية قد تهاجم الجسم مثل سرطان الثدى والبنكرياس والمثانية والرئة والبروستاتا والقولون.

تعتبر البطاطس المحمرة خيارًا سهلاً لإضافة الكثير من الخضروات إليها كوجبة غذائية متكاملة، ويمكن إضافة الخضروات الصلبيبة أيضًا إلى الشوربة والسلطة وجميعها طرق جيدة للاستفادة من فوائد تلك الخضروات على الأقل 5 مرات يوميًا.