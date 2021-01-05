شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على لقاح فيروس كورونا بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ورود تقارير عن الحساسية المحتملة للقاحات فيروس كورونا التي تنتجها شركة فايزر Pfizer-BioNTech ومودرناModerna ، حدد العلماء خطوات لتلقي الجرعة الثانية بأمان من العلاج لدى الأفراد الذين يطورون رد فعل تجاه جرعتهم الأولى، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite

مع إعطاء اللقاح في العديد من أنحاء العالم، تكثر الأسئلة حول من يمكنه الحصول عليه بأمان.

إليك ما يوصي به الخبراء في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أو ينصحون به بشأن استخدامها في هذه المرحلة.

س. هل يمكن للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الحصول على لقاح كورونا؟

أثارت التقارير التي تشير إلى إصابة ممرضتين في بريطانيا بالحساسية المفرطة بعد تطعيمهما بلقاح فايزر في وقت سابق من الشهر الماضي، مخاوف بشأن ما إذا كان ينبغي تطعيم الأشخاص المصابين بالحساسية، كلتا المرأتين تعانيان من حساسية خطيرة وتحملان محاقن إبينفرين الآلي EpiPens ‏وهو جهاز طبي يستخدم لإعطاء جرعة معينة من إبينفرين باستخدام تقنية الحاقن.

في الدراسة، اقترح فريق من الخبراء بقيادة أخصائي الحساسية في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) في الولايات المتحدة، نصائح مفصلة حتى يتمكن الأفراد الذين لديهم تاريخ حساسية مختلف من تلقي لقاح كورونا بأمان.

بعد مراجعة دقيقة للبيانات المتعلقة بردود الفعل التحسسية، أوصت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" بحجب لقاحات mRNA ، بناءً على المادة الوراثية لفيروس كورونا الجديد، عن الأفراد الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة تجاه أي مكون من مكونات لقاح كورونا.

ومع ذلك، يتم السماح باستخدامه من قبل الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الأطعمة والحيوانات والحشرات وأنواع الحساسية الشائعة الأخرى.

س. هل يمكن للمرأة الحامل الحصول على لقاح كورونا؟

لم يتم اختبار لقاح كورونا الذي طورته شركة فايزر Pfizer وشريكتها BioNTech حتى الآن على الحوامل، في الواقع، لم يتم اختبار أي من اللقاحات قيد التطوير، يتردد صانعو الأدوية واللقاحات دائمًا في إشراك الحوامل في التجارب السريرية الأولية خوفًا من إصابة الجنين النامي أو التهديد بالحمل.

س. هل يمكن أن يحصل المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية "الايدز" على حقنة التطعيم ضد كورونا؟

قامت شركة فايزر بتسجيل بعض المتطوعين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المصابين بعدوى مستقرة في المرحلة 2/3 من تجربتها السريرية، ولكن لا توجد بيانات كافية حتى الآن لإجراء تحليل لهذه المجموعة السكانية.

قال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إنه يمكن تطعيم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ولكن يجب إرشادهم إلى أن سلامة وفعالية اللقاح في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة لا تزال غير واضحة ويجب عليهم الاستمرار في اتخاذ تدابير أخرى لحماية أنفسهم من العدوى.

المراقبة الإلزامية بعد التطعيم

كما نصح مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية والوقاية منها الأمريكي، بملاحظة جميع المرضى لمدة 15 دقيقة بعد التطعيم من قبل الموظفين الذين يمكنهم تحديد وإدارة ردود الفعل هذه.

في بحث المراجعة، حددت الدكتورة الينا بانريجى، دكتوراه في الطب، المدير السريري لوحدة الحساسية والمناعة السريرية بمستشفى ماساتشوستس العام بالولايات المتحدة، وزملاؤها خطوات لتلقي الجرعة الثانية بأمان لدى الأفراد الذين يطورون رد فعل تجاه الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وبحسب الخبراء فإن ردود الفعل التحسسية للقاحات نادرة بمعدل 1.3 لكل مليون شخص، ويتميز كل من لقاح فايزر ومودرنا

Pfizer-BioNTechو Modernaلديهما معدل منخفض من ردود الفعل التحسسية،

وقالوا إن اللقاحات المعتمدة على تقنية mRNA التي طورتها شركة Pfizer-BioNTech و Moderna سيكون لها معدل منخفض مماثل لحدوث تفاعلات الحساسية.

يوصي الباحثون بأن يتحدث الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة تجاه عقار عن طريق الحقن، أو لقاحات تحتوي على البولي إيثيلين جلايكول أو بوليسوربات، مع أخصائي الحساسية قبل التطعيم.

واقترح الباحثون أيضًا أن تقوم عيادات اللقاح بمراقبة جميع المرضى لمدة 15 إلى 30 دقيقة لإدارة أي تفاعلات حساسية تحدث.

قالوا إنه حتى المرضى الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه الأطعمة أو الأدوية الفموية يمكنهم تلقي لقاحات كورونا بأمان.