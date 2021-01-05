سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

وعلى موقع البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، واستقر سعر الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.

وفي البنوك بلغ متوسط الدولار 15.67 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا.

أعلى سعر للدولار

وهيمن سعر صرف 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في 15 بنكا، منها كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، والمشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي، وعودة، وبنك HSBC.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع، في بنكي التجاري الدولي، وقطر الوطني.

9 اتفاقيات بحرية جديدة

ووقعت، 9 اتفاقيات بحرية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بينها 7 اتفاقيات لاستكشاف مكامن الغاز في غرب وشرق المتوسط.

وقالت وزارة البترول المصرية، إن الاتفاقيات التي وقعها الوزير طارق الملا تستهدف البحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط، والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وتم توقيع الاتفاقيات مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى، فيما يقدر الحد الأدنى للاستثمارات التي يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة ما يزيد على مليار دولار، لحفر 17 بئرا استكشافية جديدة في مناطق الامتياز.

أسعار اليورو والإسترليني

وعلى موقع البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى 19.27 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع، مقابل 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع الإثنين.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري إلى 21.41 جنيه للشراء و 21.54 جنيه للبيع، مقابل 21.44 جنيه للشراء و 21.57 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي عند 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي إلى 51.55 جنيه للشراء و 52.01 جنيه للبيع، مقابل 51.47 جنيه للشراء و 51.95 جنيه للبيع.

الجنيه يتصدر عملات الأسواق الناشئة

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.

في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.