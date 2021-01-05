شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصاب مرضى كورونا بمضاعفات تصل للإصابة بالانسداد الرئوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة نشرت في مجلة المناعة Immunity ، عن أسباب إصابة مرضى فيروس كورونا بمضاعفات شديدة تصل الى الإصابة بالانسداد الرئوي ضمن المضاعفات الخطيرة التي تصيب المرضى، طبقا لتقرير نشر في موقع medicalxpress.

و قالت الدراسة إن الخلايا المناعية في الرئتين في تفاقم الهجوم من قبل الفيروس التاجى لدى بعض الحالات المصابة، حيث تتطور تلك الخلايا وقد ينجم عنها أمراض رئوية شديدة.

وأوضحت الدراسة أن عند تعرض بنية الرئتين للفيروسات والبكتيريا من الهواء والدم، تقوم الخلايا المناعية بحمايتها، إلا أن في بعض الحالات تصاب تلك الخلايا وتتأثر الضامة الرئوية لها مما ينتج عنها أمراض الرئة الحادة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن لمرضى كورونا.

وأشارت أيضا الى أن الضامة الرئوية تتكون من الخلايا الرئوية التي تهاجر إلى الممرات الهوائية وأنسجة الرئة وتتحول إلى بلاعم تحمي صحة ووظيفة الرئتين، لذا فعند حدوث اى خلل بها تتطور الخلايا الوحيدة غير الكلاسيكية إلى بلاعم في العديد من الأوعية الدموية في الرئتين ولا تهاجر إلى أنسجة الرئة، مما ينتج عنها مضاعفات خطيرة.

وأكدت الدراسة أن الضامة الموجودة في الرئتين ترتبط بالعديد من أمراض الرئة الحادة، مثل التهابات الجهاز التنفسي، والذى تتطور به الخلايا الوحيدة في الرئتين إلى بلاعم تكافح الفيروسات والبكتيريا، إلا أن نوعًا معينًا من البلاعم قد يساهم أيضًا في الإصابة الشديدة بالالتهابات الرئوية.

وقالت الدراسة أيضا إنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا، فإن الضامة الواقية والمضادة للالتهابات يتم استبدالها بضامة الرئة المؤيدة للالتهابات من حيدات الدم.