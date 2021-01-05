شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعتمد على المتاجر الكبرى وشركات توصيل الأغذية لتوزيع لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت المتاجر الكبرى بوتس تيسكو Tesco وBoots المساعدة في طرح لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا.

وقال موقع CNN الإخبارى: "إن شركة بوتس لديها معرفة وخبرة واسعة في التطعيم الشامل بعد أن أكملت أكثر من مليون لقاح ضد الإنفلونزا العام الماضي، وقد طورنا نموذجًا للتطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدة: "نحن على استعداد للقيام بالمزيد، وشبكتنا الوطنية من الخبرة الصيدلية مُجهزة لدعم هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS والحكومة لتسريع طرح اللقاح".

عرضت شركة Best Food Logistics التابعة لشركة السوبر ماركت العملاقة، وهي شركة متخصصة في توصيل الأغذية وسلسلة التوريد، دعمها، والذي يمكن أن يشمل استخدام الشاحنات والمستودعات المبردة لنقل لقاح Oxford AstraZeneca ، والذي يمكن تخزينه في الثلاجة.

قال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إنه سيكون هناك 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد / أسترازينيكا في حوالي 540 موقعًا للتطعيم و101 موقع مستشفى يوم الإثنين، "علاوة على المليون أو نحو ذلك التي تم استخدامها بالفعل في التطعيم.

وأضاف: "لا يزال هناك بضعة ملايين أخرى من جرعات فايزر Pfizer التي يتعين استخدامها، مضيفًا: "نحن نطرحها بأسرع ما يمكن."

لقاح Pfizer / BioNTech ، الذي يحتاج إلى تخزين بارد لحوالي -70 درجة مئوية، كان أول حقنة تمت الموافقة عليها في المملكة المتحدة.

وقال الموقع، الجدة مارجريت كينان، 90 عامًا، التي أصبحت في 8 ديسمبر أول شخص في العالم يحصل على التطعيم خارج التجارب السريرية، حصلت الآن على حقنة ثانية.

تصف شركة فايزرPfizer بأنها واحدة من أكبر الشركات المصنعة للحقن المعقمة في العالم، ولديها الكثير من البنية التحتية القائمة، بما في ذلك المخزون الجيد والعلاقات مع الموردين.

فيما يتعلق بإمداداتها ومخزونها في المملكة المتحدة، قال متحدث باسم شركة فايزرPfizer ، إن عمليات التسليم تسير في المسار الصحيح وتتقدم وفقًا لجدولنا الزمني المتفق عليه.

وأضاف: لقد ضمنت شركة فايزر Pfizer التزامات المخزون والتوريد بكميات كافية لتلبية خطط الإنتاج الخاصة بنا لعام 2021."

يأتي ذلك بعد أن حذر كبار المسئولين الطبيين في المملكة المتحدة يوم الخميس من أن نقص اللقاحات هو "حقيقة لا يمكن التخلص منها".

بدأ إطلاق لقاح فايزر Pfizer / BioNTech منذ شهر تقريبًا، لكن الجرعات الثانية من أي لقاح ستتم الآن في غضون 12 أسبوعًا بدلاً من 21 يومًا كما هو مخطط في البداية، حيث تلقى أكثر من مليون شخص أول تطعيم ضد فيروس كورونا.

اقترح الدكتور جون بيل، أستاذ الطب في جامعة أكسفورد، الذي شارك في تطوير أكسفورد أسترازينيكا، أن الحكومات المتعاقبة قد تركت بريطانيا غير قادرة على تصنيع اللقاح بالسرعة المطلوبة في أي جائحة.

قال متحدث باسم الحكومة: "لدى NHS خطة واضحة لتوصيل اللقاح ويتم طرح اللقاح بأسرع ما يمكن توفير الجرعات وفحص الجودة، مع أكثر من مليون شخص تم تطعيمهم بالفعل في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأضاف، لقد أدركنا منذ فترة طويلة أهمية تصنيع اللقاحات، بعد أن أعلنا عن مركز ابتكار في عام 2018 واستثمرنا 93 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام لتسريع بنائه جنبًا إلى جنب مع إنشاء مرفق توزيع سريع لبدء الإنتاج قبل افتتاح المركز.