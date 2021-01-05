شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مغذية تساعد على إنقاص الوزن وتحسين الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماذا لو ركزت على تناول المزيد من الأطعمة المفيدة لك بدلاً من محاولة يائسة لتجنب الأطعمة الضارة؟ هل يمكنك تناول المزيد من الطعام وفي نفس الوقت تفقد الوزن؟.. هناك العديد من الأطعمة الصحية التي يمكن أن تساعدك في إنقاص وزنك وفي نفس الوقت تغذيك وتحافظ على صحتك، وفي هذا التقرير نتعرف على هذه الأطعمة، بحسب ما قالت أخصائية التغذية بمستشفى كليفيلاند كلينيك الأمريكي، جوليا زومبانو، وبحسب ما نشر موقع "كليفيلاند كلينيك".

تتضمن معظم الأنظمة الغذائية "الدايت" نوعًا من القيود - مثل الاستغناء عن الكربوهيدرات أو الجلوتين أو منتجات الألبان - مما يجعل من الصعب تحملها عادة ، بمجرد التوقف عن اتباع قيود النظام الغذائي، يعود الوزن مباشرة.

وإذا ركزت على دمج قدر معين من الطعام الصحي في وجباتك اليومية - مثل تناول ما بين خمس وسبع حصص من الفواكه والخضروات الطازجة - فقد تجد أنك ستحد بشكل طبيعي من الخيارات غير الصحية.

الأطعمة الصحية الأفضل لفقدان الوزن

توصي جوليا زومبانو بتناول هذه الأطعمة لفقدان الوزن وتحسين صحتك بشكل عام:

-الفواكه والخضراوات.

-كل الحبوب.

-البقوليات مثل الفول المجفف والبازلاء والعدس

-زيوت نباتية مثل الزيتون والأفوكادو وعباد الشمس وبذور العنب والفول السوداني.

-المكسرات والبذور.

-افوكادو.

-مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والمحار واللحوم البيضاء والبيض أو بياض البيض والتوفو.

-الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل اللبن قليل الدسم والجبن القريش والحليب.

-عند إضافة الفواكه والخضروات إلى وجباتك ، حاول أن تتناولها أولاً سوف تساعدك على الشعور بالشبع حتى تتمكن من تقليص حصص الطبق الرئيسي لاستيعاب السعرات الحرارية الإضافية.

ضع في اعتبارك أن الأطعمة الصحية تميل إلى احتوائها على سعرات حرارية أقل بكثير من الأطعمة الأخرى لذلك يمكنك تناول نفس الكمية من الطعام بشكل عام مع الاستمرار في إنقاص الوزن.

نصائح سريعة لإضافة الأطعمة المغذية بسهولة

-أضف شيئًا جيدًا إلى كل وجبة: ابدأ بإضافة قطعة من الفاكهة إلى وجبة الإفطار وسلطة أو خضروات أخرى إلى الغداء والعشاء.

-كن مستعدًا: اغسل وقطع الفواكه والخضروات خلال عطلة نهاية الأسبوع أو في بداية الأسبوع ثم قم بتخزينها في حاويات في الثلاجة لسهولة استخدامها طوال الأسبوع.

-اجعل الأمر سهلاً على نفسك: إذا كان ذلك يساعدك على البقاء على المسار الصحيح، يمكنك شراء الفواكه والخضروات المقطعة بالفعل والسلطة التي تم غسلها مسبقًا وتعبئتها أو قم بشراء الفواكه والخضروات المجمدة للاحتفاظ بها في المجمد الخاص بك حتى تكون دائمًا في متناول اليد.

- عزز التغذية في سلطاتك عن طريق إضافة الخضار المقطعة والبذور والمكسرات واستخدام تتبيلة الزيت والخل

-استبدل الأطعمة السيئة بالخيارات الصحية

بعد أن تبدأ في العمل بمزيد من الأطعمة الصحية ، ألق نظرة على الأطعمة غير الصحية التي تتناولها واكتشف ما إذا كان بإمكانك إيجاد بدائل صحية. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

-إذا كنت تأكل الهوت دوج عدة مرات في الأسبوع ولكنك تحب صدور الدجاج المشوي، استبدل الهوت دوج بالدجاج معظم الوقت.

-استبدل الآيس كريم بالزبادي المجمد.

-استبدل اللبن المخفوق بعصائر الفاكهة والزبادي.

-تناول وجبة خفيفة مع حفنة من المكسرات أو البذور بدلاً من رقائق البطاطس.

-جرب توست الحبوب الكاملة أو الحبوب بدلاً من المعجنات.

-التزم بتغيير مقبلات العشاء من اللحوم الحمراء إلى الأسماك مرة أو مرتين في الأسبوع.

-اختر الفول بدلاً من البطاطس في عدة وجبات كل أسبوع.

الفوائد الصحية لإضافة الأطعمة المغذية إلى نظامك الغذائي

يمكن أن يؤدي تناول أطعمة مغذية إضافية وتقليل الأطعمة غير الصحية إلى أكثر من مساعدتك على إنقاص الوزن. من الممكن ايضا:

-تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري والسكتة الدماغية.

-تساعد في تنظيم عملية الهضم.

-خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

-ساعد في تحسين مزاجك وتقليل الاكتئاب.