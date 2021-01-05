شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات للتغلب على قلة الحركة والخمول فى العزل المنزلى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت قيود الحجر الصحى التي فرضتها العديد من البلدان حول العالم بسبب تفشى فيروس كورونا، إلى اضطرار الملايين حول العالم بقضاء فترات طويلة داخل المنزل، بعد أن تم إغلاق كلى وجزئى للعديد من الأنشطة الهامة، للتصدى لتفشى الوباء مجددا.

وكشف تقرير نشر في موقع cnn الامريكى، عن الآثار الجانبية الناتجة عن قضاء الشخص في المنزل لفترات طويلة، وكان أبرزها الأضرار الصحية التي تصيب العضلات داخل الجسم نتيجة قلة الحركة داخل المنزل، والتي قد ينتج عنها حدوث هشاشة العظام خاصة لدى كبار السن.

1.ضرورة النهوض كثيرا طول اليوم من خلال ضبط المنبهات التي تذكرك بضرورة التحرك قليلا حتى لا تصاب عضلاتك بالهشاشة

2.حاول كثيرا القيام بمهام المنزل بنفسك دون الاعتماد على شخص اخر، خاصة أن اغلب الأشخاص يفضلون القضاء لمشاهدة التليفزيون لساعات طويلة دون التحرك.

3.لابد من ممارسة الرياضة بشكل يومى، حيث يعد النشاط البدني أمرا بالغ الأهمية لتقليل الأوجاع والألآم، كما أنه يزيد أيضا من صحتك العامة ورفاهيتك.

4. وضع روتين يومى محدد يشمل بعض المهام مثل الذهاب لشراء مستلزمات المنزل مع توخى الحذر والالتزام بالتباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية.

5.ممارسة المشى لفترة معينة خلال اليوم والذى يمنحك الحيوية والطاقة .

6. الابتعاد عن الأطعمة التي تسلب منك الطاقة واستبدالها باخرى تمنحك القدرة على الحركة وتقوى العظام والعضلات، مثل الأسماك الزيتية والبيض والأفوكادو والمكسرات والبذور.