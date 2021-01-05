شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يجب تجنبها قبل النوم منها التدخين والكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر النوم على جياة الإنسان، فهو يؤمن حياة صحية سليمة، ويسهم فى تعزيز المزاج الجيد وتحسين الصحة النفسية والعقلية حيث يؤكد خبراء الصحة النفسية والعقلية أن النوم غير الكافي يؤدى إلى مضاعفات صحية، مثل فقدان التركيز، وزيادة الوزن، وتقليل الأداء الرياضي، وتطور الاكتئاب، وانخفاض وظائف المناعة، وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وهناك العديد من أنماط الحياة والعوامل غير الصحية مسؤولة عن عدم النوم بشكل كاف، مثل زيادة عبء العمل، والتوتر، والمشكلات العقلية، إلا أن هناك 5 أشياء يجب تجنبها قبل النوم من أجل نوم أفضل، وفقًا لشبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews وهي:

استهلاك الكافيين

يشتهر الكافيين بقدرته كمنبه للجهاز العصبي المركزي عند البشر، حيث أنه يجدد النشاط مؤقتاً ويجعل الإنسان يقظا لساعات طويلة، يمكن أن يبقى هذا المنشط في الجسم لمدة تصل إلى 6 ساعات، لذلك يجب الامتناع عن تناول المشروبات التى تحتوى على كافيين مثل القهوة والشاى والكولا، بعد الساعة الخامسة مساء.



الكافيين

التمارين المكثفة

القيام بتمارين مكثفة قبل النوم يمكن أن يمنعك من النوم بشكل صحيح، لذلك يجب تجنب ذلك، لأن درجة حرارة الجسم وأنشطة القلب والأوعية الدموية ترتفع بعد التدريبات كبديل، يمكنك ممارسة تمارين اليوجا للتأمل والاسترخاء.



التمرين

استخدام التكنولوجيا

الهاتف الذكي والشاشات الأخرى ينبعث منها ضوء أزرق، يمكن أن يضر الضوء الأزرق بإيقاعات الساعة البيولوجية حيث يتم كبح إفراز الميلاتونين، وينتج عن هذا عدم القدرة أو الصعوبة في النوم.



الهاتف

التدخين

من المعروف أن النيكوتين يجعل الجسم أكثر يقظة ويخفي أي نوع من الإرهاق الذي قد يعاني منه الجسم، هذا يمكن أن يمنع جسمك من الشعور بالتعب ويسبب اضطراب النوم.





التدخين

تناول الكثير من الطعام أو عدم تناول أي شيء

الذهاب إلى الفراش جائعًا أو بعد تناول الكثير من الطعام يمكن أن يشكل عقبة بينك وبين النوم الجيد ليلا، ويمكن أن يتسبب تناول وجبات دسمة قبل النوم في حدوث اضطراب في الجهاز الهضمي وإزعاج نومك لاحقا.