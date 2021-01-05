محمد الفلاح - الروسيات يقتحمن وظيفة احتكرها الرجال منذ العهد السوفيتي

الثلاثاء 5 يناير 2021

أعلنت إدارة قطار الأنفاق في موسكو، الأحد، أنها وظفت سائقات للمرة الأولى في تاريخها الحديث.



ويأتي القرار بعد تعديلات أقرّت أخيراً على التشريعات الروسية التي كانت تستثني النساء من بعض المهن.

وأوضحت هيئة النقل العام التي تتولى تشغيل شبكة خطوط قطارات الأنفاق الواسعة في العاصمة أن "أولى سائقات القطارات الكهربائية في التاريخ الحديث بدأن العمل في مترو موسكو".

وكانت قيادة قطارات مترو موسكو محصورة منذ الحقبة السوفيتية بالرجال لأن هذا العمل كان من ضمن قائمة المهن التي تعتبر السلطات أنها ضارة بصحة المرأة.

وتم بناء مترو موسكو في عهد الاتحاد السوفيتي، وكان يعتبر من أبرز معالم النظام الشيوعي.

وأثار حظر مزاولة النساء عدداً من المهن انتقادات، وأصدرت وزارة العمل في سبتمبر/أيلول 2020 مرسوماً خفضت فيه عدد المهن المخصصة حصراً للرجال من 456 إلى نحو 100.

ووجهت انتقادات إلى اعتبار قيادة قطارات الأنفاق خطيرة على النساء نظراً إلى أنها تتطلب ساعات طويلة من العمل تحت الأرض.

وذكّر المنتقدون بأن مترو الأنفاق يوظف نساء أيضاً للتنظيف وصناديق الدفع ومراقبة السلالم المتحركة.

وأوضحت هيئة النقل العام في موسكو أن قيادة القطارات لم تعد "مرتبطة بمجهود بدني شاق" بفضل التطور التكنولوجي للقطارات.

وكانت القائمة السابقة التي أقرّت العام 2000 استبعدت النساء من قطاعي المناجم وصناعة المعادن، ومنعتهن من العمل في مجموعة وظائف أخرى، فلم يكنّ مثلاً يستطعن أن يكنّ سائقات حافلات أو بحّارات أو اختصاصيات في ميكانيك السيارات.

إلا أن عدداً من المهن المدرجة في قائمة العام 2000 بات اليوم متاحاً للنساء، بموجب مرسوم وزارة العمل.

كذلك أعلنت إدارة السكك الحديد الروسية أنها ستوظف سائقات قطارات في سنة 2021.