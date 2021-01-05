شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أكلات هتخلى شعرك صحى وكثيف.. التوت والسبانخ أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاكل الشعر دائمًا ما تؤرق النساء اللواتى يبحثن دائمًا عن شعر قوى وصحى، خاصة مع تقدم أعمارهن من خلال الاعتماد على الطرق الطبيعية، التى تتمثل فى تناول أغذية معينة صحية تساعدهن فى نمو الشعر.

ويرصد موقع "healthline" 5 أغذية مفيدة لنمو الشعر وتجعله أكثر كثافة وحيوية: 1- التوت

يعتبر التوت واحدًا من أهم الأطعمة التي تساعد في تغذية الشعر لأنه مليء بالمركبات والفيتامينات المفيدة التى قد تعزز من نموه، لعل أهمها فيتامين ج الذى يتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة التى تعمل على حماية بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الجزيئات الضارة التى تسمى الجذور الحرة.

2- السبانخ

السبانخ يعتبر نبات أخضر صحى غنى بالعناصر الغذائية المفيدة مثل حمض الفوليك والحديد والفيتامينات A و C، وكلها تعزز نمو الشعر، حيث يساعد فيتامين A الغدد الجلدية على إنتاج مادة دهنية تعمل على ترطيب فروة الرأس للحفاظ على صحة الشعر.

وتعد السبانخ أيضًا مصدرًا نباتيًا رائعًا للحديد وهو ضرورى لنمو الشعر، حيث يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين لجميع خلايا الجسم والمساعدة فى النمو، حيث أشارت دراسات إلى أن نقص الحديد في الجسم قد يؤدى لتساقط الشعر.

3- الأسماك الدهنية

تحتوى الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل على عناصر غذائية تعزز من نمو الشعر، لأنها غنية بمصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 التى تقلل من تساقط الشعر ويزيد كثافته، كما يعتبر زيت السمك مفيد جدًا للشعر الخفيف لأنه يعمل على تغذيته وتقويته.

4- البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا رائعًا للبيتا كاروتين الذى يتحول فى الجسم إلى فيتامين أ الذى يساعد على تقوية الشعر وظهوره بمظهر صحى، كما يساعد فى تسريع نمو الشعر وجعله أكثر كثافة.

5- الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو مصدر كبير للدهون الصحية، فهو يحتوى على فيتامين هـ الذى قد يعزز من نمو الشعر، كما يعمل على حماية مناطق الجلد مثل فروة الرأس، خاصة أن الجلد التالف على فروة الرأس يؤدى إلى ضعف جودة الشعر وتقليل عدد البصيلات الشعر.