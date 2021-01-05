شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل أطعمة تساعد على تخفيف آلام مرضى التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل من الأمراض الشائعة التي يتم علاجها بالأدوية وكذلك يمكن تخفيف الألم والالتهاب في مفاصلك بتغيير عاداتك الغذائية، وأكدت العديد من الدراسات أن بعض الأطعمة والتوابل والمكملات الغذائية قد تساعد بالإضافة إلى الأدوية في تخفيف ألم التهاب المفاصل، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

أطعمة صحية قد تساعد في تخفيف آلام المفاصل

حمية البحر الأبيض المتوسط

وجدت العديد من الدراسات أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​لها فوائد صحية مختلفة، يبدو أن بعضها يتداخل مع تلك المنسوبة إلى العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات

ويتكون النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​من مستوى عالٍ من الفاكهة والخضروات والبقوليات منخفضة نسبة السكر في الدم نسبة عالية من الدهون غير المشبعة ، وخاصة زيت الزيتون؛ مستوى معتدل إلى مرتفع من الأسماك؛ وانخفاض مستوى منتجات الألبان واللحوم الحمراء.

وأظهرت دراسة في ميشيجان عام 2015 وجود ارتباطات بين نظام غذائي كامل، ونظام غذائي نباتي، وتحسين الحالة الوظيفية للتقييم الذاتي بشكل كبير وتقليل الألم بين المرضى البالغين المصابين بالتهاب المفاصل.

زيت السمك

تعزى الآثار المفيدة لزيوت السمك إلى محتواها من الأحماض الدهنية أوميجا 3 وتظهر الدراسات التي أجريت على استهلاك زيت السمك أن له فوائد مضادة للالتهابات ومفيد بشكل خاص لآلام المفاصل.

تشمل المصادر الطبيعية لزيت السمك أسماك المياه الباردة ، مثل السلمون البري والسردين. تشمل المصادر النباتية بذور الكتان وبذور الشيا وفول الصويا العضوي.

ويكفي تناول حصة واحدة من الأسماك مرتين في الأسبوع أو جرب مكمل زيت السمك اليومي عالي الجودة بالإضافة إلى تناول مصادر غذائية طبيعية.

الخضروات الصليبية

بالإضافة إلى الخضروات الأخرى ، يجب أن تحاول تناول نصف كوب من الخضروات الصليبية كل يوم، مثل البروكلي أو القرنبيط أو براعم بروكسل أو اللفت فهي مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف.

في عام 2005 ، درس فريق من الباحثين في ولاية ميريلاند آثار مادة السلفورافان ، وهو مركب مضاد للأكسدة موجود في الخضروات الصليبية ، ووجدوا أنه يمنع إنزيمًا يسبب آلامًا والتهابًا في المفاصل، بالإضافة إلى مساعدة مرضى التهاب المفاصل ، قد يكون مفيدًا للرياضيين الذين يمارسون ضغطًا كبيرًا على مفاصلهم.

البهارات والأعشاب

يُعرف الكركم والزنجبيل بفوائدهما المضادة للالتهابات غالبًا ما يستخدم الكركم في المطبخ الهندي، كما يستخدم في الطب الآسيوي التقليدي لخصائصه المضادة للالتهابات.

وأظهرت دراسة أجريت في أريزونا عام 2006 بحثًا واعدًا يربط الكركم بالوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام.

أضف الكركم والزنجبيل إلى العصائر أو البيض أو الصلصات كمضاد للالتهابات.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو أحد أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم ، وتأثيراته على الصحة موضوع الكثير من الأبحاث.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2008 في ولاية ماريلاند أن الشاي الأخضر يسبب تغيرات في الاستجابات المناعية المرتبطة بالتهاب المفاصل.

ويمكن أن يؤدي الاستخدام طويل الأمد لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية إلى آثار ضارة ويسبب عدم الراحة؛ تمتلك مركبات البوليفينول من الشاي الأخضر خصائص مضادة للالتهابات وقد ثبت أنها مكمل فعال للعلاج الغذائي.