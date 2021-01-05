شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تزداد رغبتك فى تناول الحلويات خلال فترة الدورة الشهرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشعر العديد من النساء بالرغبة في تناول أطعمة معينة عندما تقترب دورات الحيض الخاصة بهم، فضلا عن شعورهن بالقلق والتوتر والتي تعرف بمايسمى متلازمة ما قبل الحيض، التي ينتج عنها التغير الشديد في المزاج.

وكشف تقرير نشر في موقع livestrong، عن أسباب زيادة الرغبة لتناول أطعمة معينة قبل الدورة الشهرية، والذى يكون ناتجا عن عن التغيرات الهرمونية حيث يرتفع هرمون الاستروجين والبروجسترون ثم ينخفضان قبل هذه الفترة ، مما يؤدى الى زيادة شعورك بالجوع.

وأوضح التقرير أن قبل دورة الحيض يرتفع هرمون الكورتيزول ، المعروف باسم "هرمون التوتر"، بينما ينخفض ​​هرمون السيروتونين، وهو الهرمون الذي يساعد على تنظيم مزاجك، كما يتغير يتغير أيضًا تنظيم الجسم لمستويات السكر في الدم، مما يؤدى إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الدهنية أو الحلوة أو الغنية بالكربوهيدرات خلال فترة الدورة الشهرية.

وأشار التقريرإلى أنه على الرغم من أن بعض النساء يعانين من الرغبة الشديدة في تناول الطعام بمجرد أن يبدأن النزيف، إلا أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام يمكن أن تستمر بمجرد بدء الدورة الشهرية، ولكن قد يكون ذلك بسبب نقص التغذية، نظرا لأن الجسم قد يكون محتاج إلى تكوين خلايا دم حمراء جديدة ، والتي يتم تسهيلها من خلال الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين ب 12 وحمض الفوليك والحديد.

وارجع التقرير زيادة الرغبة لتناول الحلويات الى تراجع مستويات الحديد والشعور بالصداع والتهيج والتعب ، مما قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، فضلا عن التغيرات التي تحدث للعديد من المعادن الأساسية كالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور خلال تلك الفترة.