صحة ورشاقة

خبراء يكشفون … هذه المكملات الغذائية تساهم في خفض الكوليسترول

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ 49 ثانية

المكملات الغذائية

تتكون ترسبات دهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض بسبب الكوليستيرول المرتفع،. وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين. وأحيانًا ما تنفجر تلك الترسبات فجأة لتشكل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وكشف خبراء صحيفة “إكسبريس” البريطانية عن مجموعة من المكملات الغذائية التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

ووفقا للخبراء، أهم مكمل غذائي هو المغنيسيوم، والذي يساهم في خفض مستوى الكوليسترول “الضار” ويزيد من مستوى الكوليسترول “الجيد” في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه المادة من المعادن الأساسية اللازمة لتنظيم ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

وأوضح الخبراء أن المكمل الثاني هي مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر، والتي ثبتت أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. كما يعمل كمضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا والفيروسات والسرطان.

وبحسب الخبراء يؤدي ارتفاع مستوي الكوليسترول إلى انسداد الأوعية الدموية. والتي تزيد من مخاطر الإصابة بالجلطات الدموية.

وتشمل العوامل التي تزيد من مستوى الكوليسترول “الضار” التدخين وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني واتباع نظام غذائي غير صحي غني بالدهون غير المشبعة.

وتشمل العوامل التي تخفض مستوى الكوليسترول “الضار”ممارسة التمارين ، والإقلاع عن التدخين والكحول، وتناول الأطعمة التي تحتوي على القليل من الدهون الحيوانية المشبعة والكربوهيدرات سهلة الهضم، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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