إليكم أفضل تمرين وحمية لبطن مسطحة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - يناير - 2021 10:32 مساءً

يحاول الملايين حول العالم اتباع مختلف الأنظمة الغذائية إلى جانب ممارسة الرياضة للحصول على بطن مسطحة.

وفي هذا الإطار، كشفت المدربة الشخصية ناديا فيروذر، لصحية ديلي ميل البريطانية عن طريقة بسيطة يمكن أن تساعد في الحصول على بطن مسطح وخاصة بعد تناول وجبة كبيرة.

تتمثل الطريقة في ممارسة تمرين بسيط على النحو التالي:

استلق على ظهرك، وضعي ساقيك بزاوية 90 درجة مئوية، ثم ضعي يديك تحت رأسك. صوبي كتفك الأيمن نحو ركبتك اليسرى وارفعي رأسك وأعلى ظهرك. مدي ساقك اليسرى للخارج ولا تدعيها تلامس الأرض.

بعد ذلك قومي بإحضار الساق مرة أخرى مع ثني الركبة، ورفع الجزء العلوي من ظهرك وتوجيه الكتف المعاكس نحو الركبة. خذي استراحة لمدة 15 ثانية، ثم كرري العملية على الجانب الآخر. استمري بممارسة التمرين حتى تشعري بالارتياح في معدتك.

تقول أخصائية التغذية أماندا هاميلتون، إن النظام الغذائي هو مفتاح الحصول على معدة مسطحة. وأوصت هاميلتون بالابتعاد عن الكعك والمعجنات، واستبدال المعكرونة النشوية بمعكرونة مصنوعة من الحمص أو البازلاء أو فول الصويا لتجنب اكتساب الوزن في منطقة البطن.

وبحسب الخبراء، تعمل دهون أوميغا 3 على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ولكن الأبحاث أظهرت أنها سلاح محتمل ضد الدهون الحشوية حول البطن أيضًا. تناولي دهون أوميغا 3 جنباً إلى جنب مع الخضار، فهذا سيساعد على امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والتي تعزز المناعة.