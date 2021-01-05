احذروا من نظام “كيتو” آثار جانبية غير متوقعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 01:10 صباحاً - الكيتو، نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، ويعتمد على الحد على نحو كبير من تناول الكربوهيدرات، واستبدال الدهون بها. ويرى المختصون أن خفض الكربوهيدرات يضع الجسم في حالة استقلابية تسمى الكيتوزية، فيصبح الجسم فعالًا في حرق الدهون، للحصول على الطاقة.

فيما يلي مجموعة من الآثار الجانبية لحمية كيتو، بحسب ما ورد في موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

الإصابة بإنفلونزا الكيتو

يمكن أن يؤدي خفض نسبة الكربوهيدرات الداخلة إلى العظام وحرق الجسم للدهون للحصول على الطاقة إلى ظهور مجموعة من الأعراض غير المريحة، مثل الصداع والتعب وآلام العضلات والغثيان والإسهال. تقول كريستين مانسينيلي، مؤلفة كتاب “حمية الكيتو” إن الآثار الجانبية هي نتيجة انتقال الجسم إلى استخدام الدهون كمصدر أساسي للطاقة بدلاً من الكربوهيدرات، وبمجرد أن يتكيف مع مصدر الوقود الجديد (عادة في غضون أسبوع أو أسبوعين)، ستبدأ الأعراض بالتلاشي.

تقلب المزاج

عندما تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، فقد لا تحصل على الكربوهيدرات اللازمة لإنتاج مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعد على تنظيم الحالة المزاجية، بالإضافة إلى النوم والشهية، وهما عاملان آخران يمكن أن يفسدا مزاجك، كما تقول اختصاصية التغذية الأمريكية لورا لو.

تغير سلوكيات الأكل الخاصة بك

يمكن أن يؤدي الاستغناء عن الكربوهيدرات إلى إطلاق الدماغ لمادة كيميائية تسمى نيوروببتيد واي (NPY)، والتي تخبر الجسم أننا بحاجة إلى الكربوهيدرات. عندما لا نحصل على هذه الكربوهيدرات التي يحتاجها أجسامنا، تتراكم هذه المادة الكيميائية ويمكن أن تزيد من الرغبة الشديدة بالطعام، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأنماط الأكل المضطربة مثل الشراهة، كما تقول لو.

فقدان الوزن الزائف

تشتهر حمية الكيتو بتقديمها عملية تنحيف أولية سريعة. هذا لأن الكربوهيدرات تحتفظ بكمية مياه أكثر من البروتين أو الدهون، كما تقول بيكي كيركينبوش، اختصاصية التغذية السريرية في مركز ووترتاون الطبي الإقليمي. لذلك عندما تتوقف عن تناول الكربوهيدرات، يتخلص الجسم من الماء عن طريق التبول، مما يعطي انطباعاً مزيفاً بأن الجسم بدأ يخسر الوزن.

الإصابة بالإسهال

عندما نأكل أطعمة تحتوي على الدهون، يطلق الكبد العصارة الصفراوية في الجهاز الهضمي للمساعدة في تكسيرها. اتباع نظام غذائي غني بالدهون مثل نظام الكيتو يعني أن الكبد يحتاج إلى إفراز العصارة الصفراء بشكل إضافي. وبما إن العصارة الصفراوية هي مادة ملينة، فإن الكميات الكبيرة منها يمكن أن تفكك البراز وتسرع حركته في الأمعاء مما يؤدي إلى الإسهال.

تغير في رائحة النّفَس

عندما يدخل الجسم في الحالة الكيتونية، سيبدأ في إنتاج منتجات ثانوية تسمى الكيتونات. يتضمن ذلك الأسيتون، وهي نفس المادة الكيميائية الموجودة في مزيل طلاء الأظافر، والتي يصنعها جسمك بشكل طبيعي من تلقاء نفسه. إحدى طرق إطلاق الكيتونات من الجسم هي الزفير، وهذا يؤدي إلى تغير رائحة النفس إلى رائحة تختلف عن رائحة الفم الكريهة الشائعة عند تراكم البكتيريا في الفم.

الشعور المستمر بالعطش

لا تتفاجأ إذا شعرت بالعطش أثناء اتباع نظام كيتو الغذائي. من المحتمل أن يتسبب التخلص من المياه الزائدة في ارتفاع العطش، لذا احرص على شرب كمية كافية من الماء حتى يصبح لون البول صافياً أو أصفر باهتاً إذا كان اللون أغمق.