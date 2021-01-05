شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعل النوم الجيد أهم طريقة لتقوية مناعة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعزيز المناعة ضد كورونا من أهم الأشياء التي يسعى إليها الجميع في الوقت الحالي في ظل استمرار وباء فيروس كورونا، والنوم الجيد هو أفضل طريقة لتعزيز المناعة، بحسب ما أكد مجموعة من الأطباء الأمريكيين، فإذا أردت حماية نفسك من مرض كوفيد – 19 تأكد من أنك تنام جيداً، وهنا نتعرف على الأسباب التي تجعل النوم من أهم طرق تعزيز المناعة ضد كورونا وكذلك تحسين نمط حياتك، وفقاً لموقع "eat".

أسباب تجعل النوم الجيد أهم طريقة لتقوية المناعة1- النوم يحسن وظيفة الدماغ

قال الدكتور دانيال لانزر، الجراح الأمريكي: "النوم ضروري لأداء وظائف الدماغ المثلى على وجه الخصوص، يوفر النوم بيئة يمكن للخلايا العصبية إعادة تنظيمها لذلك، عندما ننام جيدًا، لفترة طويلة ومتسقة، فإن هذا يمنح أنظمة دماغنا مزيدًا من الوقت غير المقيد للقيام بوظائفها بشكل أكثر فعالية".

2 –يضمن لك جهاز مناعيا أقوى

قال الدكتور جريجوري شارلوب، طبيب في أحد مستشفيات كاليفورنيا: "النوم ضروري للحياة، عندما تنام جيدًا، فإنك تقوي جهاز المناعة لديك وتقلل من خطر الإصابة بالعدوى وهذا مهم جدًا في عصر كورونا".

3- فقدان الوزن

قال الطبيب الأمريكي لين بوستون: "النوم الجيد ليلاً، جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن ويمكن أن يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات"

4- يساعد مع الناقلات العصبية

قال الطبيب الأمريكي جاريد هيثمان: "النوم جيدًا يسمح لدماغنا بوضع إطار لتحسين الذاكرة وإعادة تزويد النواقل العصبية والهرمونات في الدماغ في اليوم التالي"، مضيفاً: "الناقلات العصبية التي تتواجد بشكل أكبر خلال النهار تتجدد و GABA، وهو ناقل عصبي مريح ، يلعب دورًا أكبر."

5- سوف تشعر بمزيد من الانتعاش

يقول الطبيب أوميت تشارليز ديفيز: "عندما تنام بشكل كافٍ ، فإن دماغك يوطد ذكرياتك وينتعش ستشعر بأنك أكثر إشراقًا، وبمزاج أفضل، ويمكنك اتخاذ قرارات أفضل".

6-تحسين الذاكرة والكلام

وقال الطبيب الأمريكي أليكس ديمترو "النوم يحسين الذاكرة والتركيز والقدرة على التعلم وتذكر الحقائق والكلمات أفضل ، وبالتالي تصبح لغتنا وأفكارنا أكثر مرونة أيضًا."

7- لن تحتاج إلى الكافيين

قالت أندريا بزل، المستشار الطبي لشركة Illuminate Labs: "إذا كنت تحصل على نوم جيد باستمرار ، فستشعر أنك أقل احتياجًا إلى المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة لتذهب في الصباح مما يؤدي إلى حلقة ردود فعل إيجابية من نوم أفضل في نفس الليلة".

8- أنت تستجيب بشكل أفضل للتطعيمات

قال الدكتور دانيال لانزر: "أشارت دراسة سابقة للمعاهد الوطنية للصحة إلى أن النوم يمكن أن يؤثر على كفاءة اللقاحات".

وأضافت"أظهرت المعاهد الوطنية للصحة في بحثها أن الأشخاص الذين يتمتعون براحة جيدة والذين تلقوا لقاح الإنفلونزا طوروا حماية أقوى ضد المرض"، زهذا مهم للغاية الآن بعد أن أصبح هناك لقاح لكورونا.