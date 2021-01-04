بريطانيا تعلن إغلاق كورونا الثالث: ابقوا في المنازل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن بوريس جونسون، الاثنين، إغلاقا عاما ثالثا في بريطانيا وطلب من مواطنيه التزام المنازل لاحتواء فيروس كورونا المتحور.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في كلمة متلفزة: "يجب أن ندخل في إغلاق وطني جديد وهو أمر صعب لكنه كاف لاحتواء الفيروس المتحور.. هذا يعني أن الحكومة تطلب مرة أخرى من السكان البقاء في المنزل".



وأعلن أنه سيتم إغلاق جميع المدارس والجامعات واستمرار التعليم عن بعد حتى منتصف فبراير، كما يجب على جميع المطاعم والحانات وأماكن الضيافة الأخرى إغلاق أبوابها اعتبارا من الثلاثاء، في حين ستكون المطاعم قادرة على بيع الطعام للتسليم أو الوجبات الجاهزة دون بيع الكحول، داعيا المواطنين إلى اتباع القواعد الجديدة.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا بلغ 2713563، وإجمالي حالات الوفاة 75431.