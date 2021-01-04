كورونا في فرنسا.. انخفاض حاد بالإصابات وزيادة المرضى بالمستشفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت وزارة الصحة الفرنسية، الإثنين، 4022 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في رقم يقل عن ثُلُث المسجل ليوم الأحد وهو 12489 حالة.

وإن كان الرقم الجديد أعلى من المسجل يوم الإثنين الماضي والذي بلغ 2960.

ولكن الغريب حقا هو ارتفاع عدد مرضى كوفيد-19 الذين يعالجون في مستشفيات فرنسا لليوم الثالث على التوالي.

وتعالج فرنسا، التي تعمل على تسريع عملية التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تعرضها لانتقادات لبطء وتيرتها في البداية، 24995 مريضا من الفيروس بالمستشفيات، وهو أعلى رقم منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالمرض في فرنسا حاليا مليونين و659750 مصابا تحتل بها المرتبة الخامسة عالميا.

وبلغ المتوسط للإصابات الجديدة لمدة 7 أيام 13872، وهو أعلى مستوى في 10 أيام.

وزادت وفيات المرض 378 إلى 65514 مما جعل فرنسا سابع أكثر دول العالم وفاة بالفيروس.