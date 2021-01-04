إصابات كورونا تعود للتراجع في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت المملكة المغربية، الاثنين، 656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي الحصيلة التي لم تسجلها المملكة منذ أغسطس.

وبحسب بيان لوزارة الصحة المغربية، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، تأتي هذه الحصيلة في سياق تراجع ملحوظ لعدد الإصابات اليومية، ما أثر بشكل إيجابي على عدد الحالات النشطة للفيروس.



وأورد البيان أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، سجلت المملكة المغربية أيضا53 حالة وفاة و1579 حالة شفاء مؤكدة.

ويستمر عدد الحالات النشطة في التراجع، إذ وصل حالياً 21.292 حالة نشطة، في حين أن إجمالي الحالات التي سجلتها المملكة، منذ بداية الجائحة في مارس/ آذار 2020، قد بلغ 443.802 حالة، من أصل أكثر من 4 ملايين اختبار تم إجراؤه.

ومنذ بداية الجائحة أيضا، توفي ما مجموعه 7538 شخصاً مُتأثرين بمُضاعفات فيروس كورونا، في مُختلف المدن المغربية.

وعلى مستوى الحالات الخطيرة أو الحرجة، فإن مجموعها في مختلف المُستشفيات المغربية، يبلغ 1169 حالة، منها 84 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و 690 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، فيما تبلغ نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كورونا، حوالي 37%.

وبعد تحليل هذه المُعطيات، خلصت الوزارة إلى أن نسبة فتك الفيروس لا تتجاوز بعد 1.7%، مُقابل نسبة تعافٍ تفوق 93.5%.

كما أن المنحنى التراكمي لفيروس كورونا بالمغرب بدأ يمضي نحو الأسفل، بعدما سجل أكبر مُعدلاته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.