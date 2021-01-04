شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق الوقاية من الأوبئة الموسمية.. كورونا والملاريا وحمى الضنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية العام الجديد 2021، يجب علينا الأخذ فى الاعتبار كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالأمراض الفتاكة خاصة بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا تعتبر أكثر خطورة من سابقتها، بالإضافة إلى أمراض أخرى مثل حمى الضنك والملاريا، لذلك علينا اتباع طرق الوقاية اللازمة للحماية من هذه الأمراض الخطيرة والحفاظ على صحتنا.

وهناك 6 طرق للوقاية من كورونا رصدتها شبكة تايمز ناو نيوز الهندية "timesnownews"، على النحو التالى:

1- التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة

2- ارتداء الأقنعة

3- غسل اليدين 6 مرات على الأقل فى اليوم

4- استخدام معقمات اليدين المحتوية على الكحول

5- المضمضة بغسول الفم

6- تجنب الأماكن المزدحمة

من جانب آخر قدم خبرا ءالصحة العامة والطب الوقائى نصائح لابد من اتباعها لتجنب خطر الإصابة بالأمراض التى ينقلها البعوض مثل حمى الضنك والملاريا، مؤكدين أنه يجب اتباع طرق الوقاية على النحو التالى:

1- تجنب شرب المياه الراكدة

2- استخدم الناموسيات والمواد الطاردة للبعوض

3- غلق النوافذ والأبواب

ويشير الخبراء إلى أن هناك احتياطات أخرى عليك اتباعها للوقاية من الأمراض التى تنقلها المياه والغذاء والتى تؤثر بشكل مباشر على الصحة، حيث أن تلوث الغذاء والمياه قد يسبب الإصابة بأمراض مثل التيفود والتسمم الغذائى وغيرها، لذلك لابد من تجنب تناول الوجبات السريعة والأكل بشكل عام خارج المنزل، والالتزام بتناول وجبات منزلية مضمونة المصدر، وغلى الماء قبل الشرب خاصة فى موسم الرياح الموسمية، وتجنب الاحتفاظ بالطعام خارج الثلاجة خاصة فى شهور الصيف الحارة.