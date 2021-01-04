شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعراض أولية لفيروس كورونا تظهر في بداية العدوى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار فيروس كورونا أو اختبار الأجسام المضادة هو الوحيد الذي يؤكد إصابتك بكورونا، لكن هناك علامات مبكرة تدل على احتمال إصابتك بالفيروس التاجي، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض وأحدث الدراسات والأطباء؛ فإذا كنت تعاني من هذه العلامات الأولية، فاتصل بالطبيب وقم بإجراء الاختبار للتأكد، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 10 أعراض أولية لفيروس كورونا في بداية العدوى، بحسب موقع "Eat".

10 أعراض أولية لفيروس كورونا في بداية العدوىلديك أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا

بالنسبة لمعظم الناس، سيكون فيروس كورونا مثل أي إنفلونزا أو نزلة برد أخرى كثير من الناس يصابون بهذه الأمراض خلال حياتهم ويعانون من أعراض خفيفة فقط، لكن بالنسبة لعدد آخر من الأشخاص لا توجد علامات أو أعراض خاصة لفيروس كورونا وهذا هو أحد أسباب انتشاره بهذه السرعة.

فقد حواس الشم والتذوق

يعاني 30% من المرضى من فقدان حاسة الشم وفقدان حاسة التذوق كعلامات أولى على الإصابة بعدوى كورونا، وبسبب العلاقة بين الشم والتذوق، يمكن أن يتأثر التذوق بشكل كبير قد يستغرق التعافي أسابيع نظرًا لأن فقدان الإحساس هذا أمر غير معتاد، فهناك احتمال كبير أن يكون مرتبطًا بكورونا إذا حدث لك.

لديك حمى

قال الدكتور لافارا يونج، أخصائي أمراض الأطفال والمدرب الصحي: "غالبًا ما يبدأ فيروس كورونا بحمى في غضون 2-14 يومًا من التعرض لشخص مصاب".

ووجدت إحدى الدراسات أن هذه هي عادة أول علامة على إصابتك بفيروس كورونا، يتبعها بالترتيب السعال وآلام العضلات والغثيان أو القيء والإسهال.

لديك سعال جاف

أحد أكثر الأعراض شيوعًا هو السعال الجاف، والذي يمكن وصفه بأنه السعال الخالي من المخاط أو البلغم.

وقال الدكتور جوزيبي أراجونا، طبيب طب الأسرة الأمريكي: "إذا لاحظت سعالًا خفيفًا أو حمى، فسيكون هذا سببًا كافيًا لبدء العزل الذاتي والسماح لبضعة أيام لمعرفة ما إذا كانت الأعراض تظهر".

وأضاف"تم الإبلاغ عن أن أعراض الجهاز التنفسي ستزداد سوءًا بعد أسبوع ، على الرغم من أن فترة الحضانة في بعض الحالات يمكن أن تكون أقل من يومين."

وأوضح "السعال الذي يجب البحث عنه هو سعال جديد ومستمرهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة ، أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة. إذا كنت تعاني عادة من السعال، فقد يكون أسوأ من المعتاد."

لديك التهاب في الحلق أو صداع

ما يقرب من 14 ٪ من الحالات التي تمت دراستها في الصين ظهرت عليها أعراض الصداع والتهاب الحلق، حسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت جامعة جونز هوبكنز إن الفيروس "ينتقل إلى الجزء الخلفي من الممرات الأنفية والأغشية المخاطية في مؤخرة الحلق هذا هو المكان الذي تبدأ فيه الأعراض - مثل التهاب الحلق والسعال الجاف - غالبًا."

لديك قشعريرة أو آلام في الجسم

قال كريس كومو ، مذيع الأخبار في سي إن إن ، إنه كان يرتجف بشدة بسبب فيروس كورونا المستجد ، لدرجة أنه "كسر أحد أسنانه".

واكتشف الباحثون في جامعة نيويورك أيضًا أن العضلات المؤلمة (المعروفة باسم الألم العضلي) هي من بين العوامل التي قد تشير إلى الضائقة التنفسية التي يسببها فيروس كورونا.

الشعور بالتعب

يقول الدكتور لافارا يونج ، أخصائي علم الأمراض في مركز كينجز دوجرز الطبي: "قد لا يصاب بعض كبار السن أو الأفراد الذين يعانون من كبت المناعة بالحمى، وبدلاً من ذلك تظهر عليهم أعراض شائعة أخرى مثل التهاب الحلق أو السعال الجاف أو التعب".

التعب هو نقص يومي في الطاقة؛ إجهاد غير عادي أو مفرط للجسم بالكامل لا يخفف من النوم التعب يمكن أن يمنع الشخص من العمل بشكل طبيعي ويؤثر على نوعية حياة الشخص."

تعاني من ضيق في التنفس

لا يمكنك الحصول على ما يكفي من الهواء في رئتيك؟ قال الدكتور جيفري ماونت فارنر الطبيب الأمريكي: "ضيق التنفس الشديد ومشاكل الجهاز التنفسي هي التي تسبب زيادة عدد المرضى في وحدة العناية المركزة زيادة نظام المناعة باستخدام فيتامين د يمكن أن يساعد في تقليل احتمالية انتشار العدوى البكتيرية والفيروسية".

إذا كنت تكافح من أجل الهواء ولا تستطيع التنفس ، فاطلب العناية الطبية الفورية.

ألم في صدرك

"الألم المستمر أو الضغط في الصدر" هو أحد "العلامات التحذيرية الطارئة" لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها - اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا شعرت بذلك و قد يكون هذا أحد أعراض فيروس كورونا أو مشكلة في القلب ، ويمكن أن تساعد الاختبارات في تحديد المسار الصحيح للعمل.

لديك عين وردية

قال الدكتور كيفن لي: "يمكن أن يظهر التهاب الملتحمة، أو المعروف باسم العين الوردية، كعرض من أعراض فيروس كورونا زويجب أن يدرك الناس احتمال انتقال الهباء الجوي مع الملتحمة ومن خلال إفرازات العين ، مثل الدموع".