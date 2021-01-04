إليكم الآثار الإيجابية لتناول الدجاج يوميا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 10:17 مساءً - يفضل العديد من الأشخاص تناول الدجاج عن بقية اللحوم لا سيما أن الدجاج من الأطعمة الصحية وقليلة الدهون، لكن هل يعتبر تناول الدجاج يوميا أمرا صحيا؟.

فيما يلي مجموعة من الآثار الإيجابية التي يتركها تناول الدجاج بشكل منتظم على الجسم، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

تقوية العظام

نظراً لأن البروتين هو عنصر غذائي أساسي في الوقاية من هشاشة العظام والحفاظ على صحة الهيكل العظمي وقوته، فإن تناول الدجاج الذي يحتوي على بروتين عالي الجودة، يساهم في تقوية العظام.

الشعور بالشبع

يمكن أن يساعدك تضمين مصادر البروتين، مثل الدجاج، في نظامك الغذائي على الشعور بمزيد من الشبع، وهذا بدوره قد يساعدك على مقاومة الوجبات الخفيفة بعد الغداء والعشاء.

تحسين أداء الذاكرة

يحتوي الدجاج على مادة الكولين، وهي مادة مغذية تلعب دورًا في الذاكرة ووظائف الدماغ الأخرى. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من الكولين يؤدون أداءً أفضل في اختبارات الذاكرة مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا الكثير من هذه المغذيات.

وبما أن الدجاج يحتوي أيضًا على فيتامين ب 12، وهو عنصر غذائي مرتبط بوظيفة الذاكرة أيضًا، فإن تناول الدجاج يمكن أن يكون غذاءً محفزًا للدماغ بفضل مزيج ب 12 و عنصر الكولين.

زيادة معدلات السعادة

ترتبط المستويات المنخفضة من السيروتونين بالاكتئاب، وبما أن الدجاج يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يلعب دورًا في زيادة مستويات السيروتونين (هرمون الشعور بالسعادة)، فإن تناول الدجاج قد يساعد في زيادة معدلات الشعور بالسعادة.

تقليل الشعور بالتعب

إذا كنت تعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فقد تشعر بالتعب بشكل متكرر، حتى بعد أن تنام بشكل مريح. إذا كنت تتناول دجاجًا داكن اللون، فإنك تحصل على دفعة من الحديد يمكن أن تساعد في تقليل الشعور بالتعب.

تحسن في صحة القلب

طالما أنك تتناول دجاجاً قليل الدهون، ولا تتناوله مقلياً ومحملاً بالزبدة، فقد يساعدك تناوله في تحسين صحة القلب. يمكن أن يؤدي تناول الدجاج إلى انخفاض في الكوليسترول الضار LDL.

تحسين الخصوبة

بغض النظر عما إذا كنت ذكراً أو أنثى، إذا كنت تحاول الإنجاب، فقد ترغب في تضمين الدجاج في نظامك الغذائي. يقترح الخبراء أن الالتزام بالنظم الغذائية الصحية التي تشمل الدواجن يرتبط بتحسين الخصوبة لدى النساء وتحسين جودة السائل المنوي لدى الرجال.