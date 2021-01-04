تعهد رئاسي بتطيعم كل سكان المكسيك فوق الـ60 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الإثنين، بتطعيم كل السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد كوفيد -19 بحلول شهر مارس.

وأضاف الرئيس المكسيكي المعروف باسم "املو"، في إفادته الصباحية اليومية بأنه يراجع من هي وكالات الرقابة والهيئات التنظيمية لإمكانية دمجها في وكالات أخرى.



ونقلت وكالة بلومبرج عن الرئيس المكسيكي قوله إن مراقب الدولة يمكن أن يقوم بمهمة وكالة الشفافية الوطنية، وذكر أن المكسيك بحاجة إلى تعزيز تدابير التقشف هذا العام.

وحتى، أمس الأحد، سجلت المكسيك 1.44 مليون إصابة بفيروس كورونا و126851 حالة وفاة، وفقا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.