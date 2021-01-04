شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة روبوتية لسيدة عمرها 65 عاما لإزالة ورم خبيث فى المستقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى فريق طبى في مستشفى روبي هول بمدينة بونا الهندية ، بقيادة جراحة السرطان الروبوتي الدكتورة أديتيا كولكارني، عملية جراحية دقيقة على سيدة تبلغ من العمر 65 عاما لإزالة ورم خبيث في المستقيم وكذلك حصوات المرارة، وتم إجراء الجراحة بدقة متناهية بمساعدة الروبوت، الذى تمكن من الإزالة الكاملة للورم والغدد الليمفاوية المحيطة به، وبعد نجاح العملية تعافت المريضة بالكامل وخرجت من المستشفى، وفقا لتقرير موقع thehealthsite.

وأوضح التقرير أن الجانب الآخر فى العملية كان استعادة الممر الطبيعي لفضلات الطعام، وهو سبب رئيسي للقلق بالنسبة لمعظم المرضى، ففي بعض الحالات التي لا يمكن فيها حفظ العضلة العاصرة الشرجية، يجب عمل فتحة دائمة تسمى فغرة على البطن حيث يتم تصريف الفضلات في كيس.





وفى نفس السياق قالت الدكتورة كولكارني إن الجزء العلوي من أمعاء المريضة كان متصلا بالمستقيم المتبقي لعمل ممر طبيعي، فتم عمل فغرة مؤقتة يتم عكسها مرة أخرى بعد ستة أسابيع، وبعد ذلك تصبح المريضة قادرة على التبرز بشكل طبيعي.

وأضافت كولكارني: "بعد الانتهاء من العلاج الكيميائي والإشعاعي، أعطيناها خيار الجراحة الروبوتية، نظرًا للموقع الحرج للورم بالقرب من فتحة الشرج ، كان من المهم التأكد من الحفاظ على العضلة العاصرة الشرجية، ونظرًا للمناورة الدقيقة للأذرع الروبوتية ، فقد تم تسهيل إزالة الورم والعقد الليمفاوية المحيطة. وقد نجحنا فى إزالة مرارة المريضة مع تفتيت الحصوات أيضًا خلال نفس الجراحة التي استمرت لمدة 5 ساعات ".

جدير بالذكر أن الجراحة الروبوتية تتيح الرؤية المكبرة ثلاثية الأبعاد للروبوت وحركة الأذرع الروبوتية التي تشبه إلى حد بعيد أصابع الجراح الدقة التي تؤدي إلى عدد أقل من إصابات الأعصاب، وفقدان أقل للدم أثناء الجراحة، وتتيح الشفاء بشكل أسرع وإقامة أقل في المستشفى.

وينصح كبار الجراحين فى العالم باستخدام الجراحة الروبوتية فى زمن كورونا بشكل خاص.