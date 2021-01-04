شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظم حرارة الجسم لأكثر الكائنات ضعفًا».. خبراء يطورون مرتبة ذكية للأطفال حديثي الولادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طور خبراء بجامعة «Nottingham Trent» بالاشتراك مع إحدى الشركات المصنعة بالمملكة المتحدة، مراتب ذكية قادرة على وقاية الأطفال المبتسرين من المضاعفات الصحية لعدم انتظام درجة الحرارة.

غالباً ما تكون أجسام الأطفال المولودين قبل اكتمال شهور الحمل، غير قادرة على الاحتفاظ بدرجة حرارتها طبيعية، ما يعرضهم إلى مشاكل صحية مثل صعوبة التنفس ومشاكل في التمثيل الغذائي، والمرتبة الذكية الجديدة قادرة على اكتشاف التقلبات الصغيرة في درجات الحرارة التي تصيب هؤلاء الأطفال، وبالتالي تقوم بتدفئتهم بشكل تلقائي وفقًا لمطوري المنتج.

حسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، أوضح المطورون، أن «الاختراع يمكنه أن يكون عامل مساعد للإجراءات الطبية اللازمة التي تقوم بها أطقم الرعاية الصحية»، مشيرين إلى تجهيز نموذج تجريبي للمرتبة. وأعربوا عن أملهم في إطلاق المنتج في الوقت المناسب، أما عن سعر المنتج الجديد فأوضحوا أنه لم يحدد بعد.

يقول البروفيسور بيتر فورد، المسؤول الأول عن المشروع، وخبير تصميم المنتجات من كلية الفنون والتصميم: «إن تمكن الأطباء من توفير إدارة حرارية موثوقة لأجسام هؤلاء الأطفال خارج الحضانات له مزايا صحية كبيرة».

أضاف: «يواجه الأطفال الذين لا يمكنهم الاحتفاظ بدرجة الحرارة الطبيعية، خطرًا متزايد للإصابة بمضاعفات خطيرة مقارنة بالأطفال الذين تنتظم درجة حرارتهم، لذلك نحرص على ضمان فرصة أكبر لنموهم بشكل طبيعي».

وأشار مايكل هوتسون، المدير الإداري للشركة المنتجة، إلى أن التكنولوجيا التي تقوم شركته بتطويرها، ستوفر دعمًا حيويًا لأكثر الكائنات ضعفًا على الكوكب.