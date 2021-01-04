شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تم استبعاد الأطفال من حملات التطعيم بلقاحات كورونا بالهند؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الهند في وقت سابق بالاستخدام الطارئ للقاحين مضادين لفيروس كورونا، كان أولهما لقاح كوفشيلد الذى طوره معهد أمصال الهند بالتعاون مع جامعة أكسفورد وشركة استرازينيكا والآخر لقاح محلى هو كوفاكسين الذى أنتجته شركة بهارات بيوتك للتكنولوجيا الحيوية.

وأعلنت السلطات الصحية بالهند أنه سيتم توفير لقاحات فيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية واثنين من العاملين في الخطوط الأمامية مجانا، حيث تخطط الحكومة المركزية لتطعيم ما يقرب من 300 ألف شخص في المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا في الأشهر الستة إلى الثمانية المقبلة.

وحددت السلطات الهندية أن أوائل الحاصلين على اللقاح سيكون لصالح العاملين في مجال الرعاية الصحية و العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الأساسيين، وكبار السن فوق سن الـ 50عامًا .

وحذرت السلطات الهندية من الآثار الجانبية الناتجة عن تناول اللقاح على الأطفال وفقا لموقع thehealthsiteوهى:

1.عدم سلامة لقاحات كوفاكسين وكوفيشيلد على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، حيث تم اختبار اللقاحات عند البالغين، وعندما تثبت فعاليتها سيتم اختبارها على الأطفال.

2. فيروس كورونا يؤثر في الغالب على البالغين أكثر من الأطفال لذلك، يتم تطعيم كبار السن الذين يعانون من ظروف صحية عالية الخطورة أولاً.

3 لايتعرض الأطفال عادةً لخطر الإصابة بأمراض خطيرة من كورونا ولذا فمن المحتمل أن يتم تطعيمهم في المرحلة النهائية.

4 على الرغم من أن الأطفال يحملون فيروس كورونا الجديد، إلا أنهم لا ينشرون المرض كما يفعل الكبار.

الجدير بالذكر أن أجهزة المناعة لدى الأطفال تختلف اختلافًا كبيرًا عن البالغين لذلك، فإذا تم العثور على لقاحات فيروس كورونا آمنة وفعالة للأعمار من 16 عامًا فما فوق.