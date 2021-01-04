شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC": أكثر من 4.2 مليون أمريكى تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع CNN الإخباري عن أنه تم إعطاء أكثر من 4.2 مليون أمريكي لقاح كورونا، ويؤكد الخبراء أن وتيرة التطعيم في الولايات المتحدة تحتاج إلى تسريع.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى، إن أكثر من 4.2 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا حتى صباح يوم السبت، وتم توزيع 13 مليون جرعة، كانت الحكومة الفيدرالية قد وعدت أن 20 مليون شخص سيحصلون على جرعاتهم الأولى بحلول نهاية العام.

أكد منصف السلاوي، كبير مستشاري عملية Warp Speed، إنه تم شحن 17.5 مليون جرعة وأن الحكومة الفيدرالية الأمريكية متفائلة بأنها ستدار بسرعة أكبر.

وقال الموقع إن اللقاحات يتم توزيعها حاليًا إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضى الرعاية طويلة الأجل، لكن المسؤولين يأملون في نهاية المطاف في توزيعها على الجمهور على نطاق أوسع. أثناء انتظار اللقاحات، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 100 ألف حالة دخول إلى المستشفى لفيروس كورونا لمدة 33 يومًا متتالية، مع أعلى رقم تم تحديده يوم الأحد عند 125،544ألف حالة.

قالت ماريا فان كيركوف، المدير الفني لمنظمة الصحة العالمية للاستجابة لفيروس كورونا، إنه مع سفر الأشخاص في العديد من البلدان خلال العطلات، سيكون من المهم "التحلي بالصبر والبقاء في المسارالصحيح عندما يتعلق الأمر بمنع الانتشار، مضيفة "نحن بصدد بداية صعبة بعض الشيء حتى نهاية عام 2021.