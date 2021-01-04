كورونا يفرض عزلا عاما جديدا على أسكتلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن إن البلاد ستخضع لإجراءات عزل عام جديدة تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم خلال شهر يناير.

وأضافت أن هذا الإجراء لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور سلالة جديدة من الفيروس أكثر قدرة على العدوى.



وقالت ستيرجن للبرلمان الاسكتلندي إن المواطنين سيكونون ملزمين قانونا اعتبارا من منتصف الليل الاثنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للأغراض الأساسية، وذلك في ظروف مماثلة لإجراءات العزل العام التي فُرضت في بداية انتشار الجائحة في مارس/ آذار العام الماضي.

وأضافت "الوضع ..خطير للغاية"، ومقلق أكثر من أي وقت مضى منذ مارس/ آذار.

وتابعت أن السلالة الجديدة من الفيروس يُعزى إليها نحو نصف حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في أسكتلندا وأنها أكثر قدرة على العدوى بنسبة 70%.

وقالت ستيرجن "لا أبالغ إذا قلت إنني قلقة من الوضع الذي نواجهه حاليا أكثر من أي وقت مضى منذ مارس".