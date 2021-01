احذروا.. المشروبات الكحولية تضعف تأثير لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر خبراء كل من حصل على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من تناول المشروبات الكحولية لأنها تخفض الاستجابة المناعية للقاح.

وقالوا بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الكحول يغير تركيبة تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة، التي تعيش في الأمعاء والتي تلعب دورا مهما في منع غزو البكتيريا والفيروسات.



ويؤدي هذا إلى تلف الخلايا المناعية في الدم المعروفة بخلايا الدم البيضاء، وتشمل الخلايا الليمفاوية التي ترسل الأجسام المضادة لمهاجمة الفيروسات.

وأجرى أخصائي طب الطوارئ، الدكتور رونكس إخاريا، تجربة أخذ فيها عينات دم من مجموعة أشخاص قبل وبعد شرب 3 أكواب من مشروب كحولي.

ووجد إخاريا، مقدم برنامج "بي بي سي" الوثائقي The Truth About... Boosting Your Immune System، أن الأكواب الثلاثة كانت كافية لخفض مستويات الخلايا الليمفاوية في دمهم بنسبة 50%.

كما قالت عالمة المناعة بجامعة مانشستر، شينا كروكشانك، إن انخفاض الخلايا الليمفاوية يمكن أن يقلل من فعالية الاستجابة المناعية للجسم، ومن ثم ينبغي تجنب تناول المشروبات الكحولية خلال فترة اللقاح؛ على الأقل في الليلة السابقة للحصول عليه أو بعد الحصول عليه بفترة قصيرة.

لدى البالغين، تشكل الخلايا الليمفاوية ما يقرب من 20% إلى 40% من العدد الإجمالي لخلايا الدم البيضاء، وتتركز في الأعضاء والأنسجة اللمفاوية المركزية مثل الطحال واللوزتين والعقد الليمفاوية، حيث من المحتمل أن تحدث الاستجابة المناعية الأولية.

وتعتبر الخلايا الليمفاوية ذات "أهمية أساسية" في جهاز المناعة لأنها تحدد الاستجابة المناعية للكائنات الدقيقة المعدية والمواد الغريبة الأخرى، مثل فيروس كورونا المستجد، وفقا لفريق من العلماء في ووهان بالصين.