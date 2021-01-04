سلالة كورونا الجديدة في جنوب أفريقيا تثير قلقا في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السلطات البريطانية إن سلالة كورونا الجديدة في جنوب أفريقيا أكثر إثارة للمشكلات من السلالة المتحورة التي أدت لإعادة إغلاق جزء من بريطانيا.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الإثنين: "أنا قلق للغاية بشأن السلالة المتحورة في جنوب أفريقيا"، مستشهدا بمحادثة خلال عطلة عيد الميلاد مع نظيره في جنوب أفريقيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، قول هانكوك إن "أحد الأسباب التي تجعلهم يعرفون أن لديهم مشكلة هو أنهم، مثلنا، لديهم قدرة علمية جينومية ممتازة ليكونوا قادرين على دراسة تفاصيل الفيروس. بل وتمثل مشكلة أكثر من السلالة المتحورة الجديدة في المملكة المتحدة".

يشار إلى أن السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا تتسبب في زيادة كبيرة في عدد الإصابات في البلاد، ومثل السلالة التي ظهرت في المملكة المتحدة، يبدو أنها أكثر انتشارا من السلالات السابقة.

ومع ذلك، لا يوجد دليل حتى الآن على أن لقاحات كوفيد-19 التي تم اعتمادها حتى الآن لن تكون مجدية ضد السلالات الجديدة.