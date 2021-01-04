تصاعد الغضب في فرنسا لبطء توفير لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصاعد الغضب في فرنسا اليوم الإثنين بسبب بطء توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال جان روتنر رئيس منطقة جراند ايست، الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا لشبكة فرانس 2، الإثنين: "كل شيء يتم تقريره في باريس، وبطء توفير اللقاحات يمثل فضيحة للدولة، لقد أصبح شراء سيارة الآن أسهل من الحصول على اللقاح".



من ناحية أخرى، دافع رئيس هيئة الصحة العامة في فرنسا عن أعمال الحكومة، وقال إن الأولوية هي تطعيم كبار السن المقيمين في دور الرعاية في مكان وجودهم، بدلا من مطالبتهم بالذهاب لمراكز التطعيم.

وتلقى 500 شخص حتى الآن فقط لقاح كورونا، بعد مرور أكثر من 7 أيام على بدء حملة التطعيم في البلاد، بحسب ما ذكره موقع " كوفيد تراكر" الإلكتروني.

وبلغ عدد من تلقوا تطعيم كورونا في ألمانيا، التي بدأت حملة التطعيم في نفس الوقت، أكثر من 240 ألفا.

ويذكر أن فرنسا تضررت بصورة كبيرة من فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 65 ألف حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.