شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من إغلاق تام ببريطانيا بسبب السلالة الجديدة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة الاندبندنت اليوم الاثنين، أن بريطانيا ستوفر نصف مليون جرعة من لقاحات كورونا اعتبارًا من اليوم الاثنين، فيما وصفه مات هانكوك، وزير الصحة، اللقاحات بأنها "لحظة محورية" في معركة المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا.



فيروس كورونا خارج السيطرة فى بريطانيا

في غضون ذلك، اتهم زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، الحكومة بالسماح لفيروس كورونا "بالخروج عن السيطرة" وأصر على فرض قيود جديدة على الفور، مضيفا إنه لا ينبغي لرئيس الوزراء أن يلمح إلى قيود جديدة في غضون أسابيع، بل يجب أن يتصرف الآن.

وقال، "من الواضح أن الفيروس خارج عن السيطرة، لا يمكننا السماح لرئيس الوزراء بإعطاء فرصة الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة ثم اللجوء على الإغلاق الذي لا مفر منه، موضحا إن هذه هي الخطوة الأولى الضرورية للسيطرة على الفيروس".

وحذر وزير الصحة من أنه ستكون هناك "بعض الأسابيع الصعبة للغاية القادمة"، حيث أشار إلى أن مناطق المستوى 3 مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تواجه قيودًا أكثر صرامة.

وأضاف مات هانكوك "هناك مناطق من المستوى 3 في البلاد ينتشر فيها الفيروس ويتزايد بشكل واضح، وفي الواقع بعض هذه المناطق هي حيث يتزايد بشكل أسرع.

وأوضح :"لقد تحركنا بسرعة لا تصدق لاتخاذ الإجراءات عند الضرورة، لذلك لا نخجل من تلك القرارات، لأنها صعبة، لأنها يمكن أن تكون ضرورية للسيطرة على الفيروس."



لقاح فيروس كورونا من استرازينيكا

وتابع هانكوك: "لقد أظهرنا أننا مستعدون للتحرك بسرعة لا تصدق، في غضون 24 ساعة إذا اعتقدنا أن ذلك ضروري، ونبقي هذه الأشياء قيد المراجعة طوال الوقت.

وقال، نحن ننظر إلى البيانات على أساس يومي ويمكن أن نرى في الوقت الحالي أن هناك ارتفاعات كبيرة، خاصة، كما أقول، في المناطق التي لا تزال في المستوى 3."

وحث الناس على اتباع القيود، قائلاً إنه "على الجميع أن يتصرفوا وكأنهم مصابين بالفيروس لأنه بهذه الطريقة فقط يمكننا منع السلالة الجديدة لفيروس كورونا من الانتشار، ويعتبر لقاح أكسفورد /أسترا زينيكا "نقطة تحول أخرى في طريقنا للخروج من الوباء"

وصف البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا، طرح لقاح أكسفورد / أسترازينيكا بأنه "نقطة تحول أخرى في طريقنا للخروج من هذا الوباء".

توزيع لقاح استرازينيكا

وتابع، "نستعد في هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS لعدة أشهر لأكبر برنامج تطعيم في تاريخنا، لقد قدمنا ​​بالفعل أكثر من مليون جرعة من لقاح فايزر Pfizer والآن لدينا لقاح استرازينيكا AstraZeneca

وأضاف: إذا حصلنا على مليوني جرعة في الأسبوع، فإن هدفنا هو الحصول على مليوني جرعة لإعطائها للمجموعات ذات الأولوية.

وردا على سؤال حول ما قالته شركة AstraZeneca عن الإمدادات، قال البروفيسور بويس: "قال رئيس الوزراء، نحن نهدف إلى عشرات الملايين من الجرعات بحلول شهر أبريل".