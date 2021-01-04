صحة ورشاقة

بكين تستعد لتطعيم آلاف المواطنين بلقاح سينوفارم ضمن أكبر حملة تحصين بالصين

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القاهرة - سامية سيد - قالت السلطات الصحية ببكين، إنه سيتم تطعيم  الآلاف في بكين بدءا من اليوم الاثنين المقبل، لمواجهة تفشى فيروس ، بعد أن أعلنت الصين عن بدء أكبر حملة تطعيم للملايين من مواطنيها قبل موسم السفر الجماعى للعام الصينى الجديد في فبراير المقبل، طبقا لتقرير ورد في موقع medicalxpress.

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واستعدت بكين اليوم لتطعيم آلاف الأشخاص، بينما تلثقى أكثر من 73 ألف شخص في العاصمة الصينية الجرعة الأولى من اللقاح خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك عمال المجتمع وسائقو الحافلات، بعد أن منحت السلطات الصحية موافقة "مشروطة" للقاح سينوفارم.

وقالت السلطات الصحية في بكين، أنه تم تخصيص مركز لقاحات مؤقتة في العديد من الحدائق المركزية، حيث تم طلب من متلقى اللقاح ملء استمارات إلكترونية حول حالتهم الصحية وأي حساسيات قبل تلقى التطعيم.

وأظهر التقرير أن هناك طوابير انتظار خارج المستشفيات المحلية ومراكز الصحة المجتمعية، حيث تم تخصيص عدد من الصالات والمصانع الفارغة لتكون من ضمن المراكز المستخدمة لبرنامج التطعيم.

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يأتي ذلك بعد أن أعلنت الصين عن خطتها لتطعيم الملايين خلال هذا الشتاء في الفترة التي تسبق العام الجديد في منتصف فبراير، بعد أن قدمت بكين حوالي 4.5 مليون جرعة من لقاحات الطوارئ للعاملين في مجال الصحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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