شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هى الفحوصات التى تحتاجها لاكتشاف إصابتك بجرثومة المعدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر جرثومة المعدة والمعروفة باسم الجرثومة الحلزونية أيضًا أحد أشهر أسباب الإصابة بقرحة المعدة وقد تؤدى فى حالات قليلة إلى الإصابة بسرطان المعدة، وهى تعيش وتتكاثر فى الجدران المبطنة للمعدة وتنتقل للإنسان عن طريق تناول الخضراوات وشرب المياه غير النظيفة أو مشاركة أوان مع الشخص المصاب بها، ولعل أبرز أعراضها الشعور بألم وانتفاخ فى البطن وفقدان الشهية وحرقة فى المعدة والتجشؤ وغثيان أو قيء، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الفحوصات اللازمة لاكتشاف ما إذا كنت مصابًا بمرض جرثومة المعدة.

التحاليل التى تحتاجها لاكتشاف اصابتك بجرثومة المعدة: - فحص البراز

يتم أخذ عينة من براز الشخص المتوقع إصابته بمرض جرثومة المعدة وتحليلها فى المعمل، حيث يعتبر تحليل البراز من أدق الاختبارات التى تكشف الإصابة بهذا المرض من عدمها.

- فحص منظار المعدة

يعتبر أكثر الاختبارات دقة لاكتشاف الإصابة بجرثومة المعدة، عن طريق مرور أنبوبة طويلة بها كاميرا صغيرة إلى المعدة والاثنى عشر، حيث يتم أخذ عينة من جدار المعدة وفحصها.

- فحص التنفس

يقوم الشخص المصاب بنفخ الهواء من فمه بواسطة جهاز محدد لكشف البكتيريا، ويعتبر هذا الفحص من أبسط الطرق لاكتشاف الإصابة بجرثومة المعدة.

- فحص الدم

يتم أخذ عينة من دم من الشخص المصاب وتحليلها، فقد يكشف تحليل الدم وجود عدوى نشطة أو سابقة بجرثومة المعدة.

متى يجب الذهاب للطبيب للخضوع للفحص

- عند الشعور بألم شديد مستمر فى البطن.

- ظهور دم أثناء القيء.

- تلون البراز باللون الأسود أو ظهور الدم فيه.

- فقدان الوزن الغير المبرر.

العلاج

عن طريق المضادات الحيوية التى يوصفها الطبيب، ومثبطات مضخة البروتون، ومثبطات إفراز الحمض، مع العلم أنه لا يوجد علاج جراحى لجرثومة المعدة فقط عن طريق الدواء.

ما هى طرق الوقاية لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

- غسل اليدين بعد استخدام الحمام وقبل إعداد وتناول الطعام.

- الحرص على تعقيم المياه وخصوصًا مياه الآبار.

- الحرص على غسل الخضراوات والفواكه جيدًا.

- تجنب مشاركة الأوانى مع أى شخص أثناء الأكل والشرب.