شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تعلن توفير لقاحات فيروس كورونا الشهر المقبل بعد زيادة الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية بجنوب افريقيا على موعد انطلاق أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا والسلالة الجديدة، على أن يكون موعد تلقى أولى الجرعات الشهر المقبل، بعد أن ترددت أخبار عديدة حول تأخير جرعات اللقاحات نظرا لتأخر موعد برنامج التطعيم ضد الفيروس التاجى، طبقا لتقرير نشر في موقع medicalxpress.

وأكدت السلطات الصحية بجنوب افريقيا، أنه تجرى مفاوضات مع صانعى اللقاحات المختلفة الفعالة ضد فيروس كورونا، والتي تشمل لقاح فايزر ولقاح موديرنا ولقاح استرازينيكا، بالإضافة لمفاوضات قائمة مع عدد من المختبرات الروسية والصينية من أجل توفير اللقاح في أقرب فرصة، لتطعيم المواطنين.

وأوضحت السلطات الصحية أنه تم التخطيط للحصول على تمويل لتفعيل برامج اللقاحات بعاونة القطاع الخاص وشركات التأمين الصحى الرئيسية بالبلاد، بعد الموجة الشرسة التي تعرضت إليها ابللاد جراء الموجة الثانية من حالات الإصابة التي شهدت قفزة كبيرة بعد تفشى السلالة الجديدة.

وكانت حكومة جنوب افريقيا شاركت في مبادرة كوفاكس لتوفير لقاحات كورونا في أفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي، وفي شرق وجنوب أوروبا، من خلال دفع وديعة قدرها 15.8 مليون يورو لدعم المبادرة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأظهر التقرير أن جنوب افريقيا تعد الدولة الأكثر تضرراً في القارة الأفريقية، حيث الهدف الرئيسي الأول لحماية المواطنين من الموجة الثانية الشرسة هي تطعيم 67 % من سكانها البالغ عددهم 59 مليون شخص، من أجل تحقيق مناعة جماعية كافية لوقف انتشار الفيروس، خاصة بعد أن سجلت جنوب إفريقيا رقما قياسيا بلغ 18 ألف حالة جديدة خلال 24 ساعة، الخميس الماضى، كما أنها أول دولة أفريقية تسجل مليون حالة إصابة بـالفيروس التاجى.