دراسة: الشخصيات “المضطربة” تستجيب لوباء كورونا بشكل مختلف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 يناير 2021 03:15 مساءً - لا يعتبر فيروس كورونا قاتلا، رغم أنه حصد أرواح الملايين، لكن في المقابل ثمة ملايين نجوا من الفيروس رغم سنهم المتقدم ومناعتهم الضعيفة نسبيا، فلكل مصاب تجربة خاصة به قد تختلف وتتقاطع مع مصابين آخرين، تبعا لطبيعة الجسم ،لكن هل للشخصية دورا في ذلك ؟

نشر في هذا السياق موقع “اكسبرس” البريطاني” مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه …

تشير دراسة جديدة إلى أن جائحة الفيروس التاجي قد أثرت على الناس بشكل مختلف، اعتماداً على نوع شخصيتهم.

قد لا يكون من المفاجئ أن يستجيب الناس لتداعيات جائحة كوفيد-19 بطرق مختلفة. تشير الأبحاث الحديثة إلى وجود اختلافات رئيسية في الطريقة التي تفاعل بها أولئك الذين لديهم سمات شخصية “مضطربة” مع كوفيد-19.

تشمل سمات الشخصية المضطربة، النرجسية والاعتلال النفسي والسادية-جميع الخصائص المرتبطة عادة بالنتائج الاجتماعية السلبية-الموصوفة في علم النفس باسم “tetrad dark”.

وتشير دراسة علمية صغيرة إلى أن مثل هذه السمات الشخصية يمكن أن تساعد في التنبؤ بكيفية استجابة الأفراد لأزمة عالمية مثل جائحة كوفيد-19 الحالية.

بعد مراقبة 402 مواطناً أمريكياً تتراوح أعمارهم بين 18 و 78 عاماً ، اكتشف باحثو جامعة ميسيسيبي اختلافات خفية- ومع ذلك يمكن تمييزها بوضوح- مرتبطة بسمة الشخصية هذه.

قال المؤلفون: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه خلال المراحل الأولى من الوباء في الولايات المتحدة ، تنبأت الشخصية المضطربة بالاستجابات المعرفية والعاطفية للوباء بشكل مختلف”.

طلب من المشاركين إكمال استبيان عبر الإنترنت يفصل أفكارهم ومشاعرهم وسلوكهم خلال جائحة الفيروس التاجي.

ثم تم تصنيف سمات الشخصية المضطربة الخاصة بهم باستخدام مقياس Dirty Dozen وتقييم اختبار الشخصية السادية.

أولئك الذين لديهم سمات شخصية أكثر اضطراباً كافحوا عاطفياً مع الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الوباء.

ومع ذلك ، وجد البحث أن أولئك الذين صنفوا أنفسهم على أنهم يتمتعون بسمات سادية أبلغوا بالفعل عن آثار إيجابية كبيرة في الاستجابة لـكوفيد-19.

كتب المؤلفون: “قد يكون هؤلاء الأفراد يستمدون المتعة من الأحداث التي ينظر إليها عموماً على أنها لها تأثير سلبي على المجتمع.”

تضمن هذا البحث الإبلاغ الذاتي والإجابات الثنائية ” نعم ” أو ” لا ” ، مما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للوصول إلى استنتاج قاطع.

كما يؤكدون كيف أن المشاركين في الدراسة لم يكونوا نرجسيين أو ساديين, لكنهم عبروا عن امتلاكهم لبعض هذه الصفات.

ومع ذلك ، يتم التعرف على الدراسة على أنها تقدم رؤى مهمة حول كيفية استجابة نطاقات الشخصيات للاضطرابات الاجتماعية.

فحص الباحثون أيضاً كيف طورت أنواع الشخصية سلوكها استجابة لوباء الفيروس التاجي.

وأظهرت النتائج أن أياً من سمات الشخصية المضطربة كانت تنبئ بسلوك الاكتناز.

وأولئك الذين لديهم سمات نرجسية أو نفسية كانوا أقل عرضة للانخراط في سلوكيات صحية منتظمة, مثل التنظيف المنهجي.

كلما سجل هؤلاء الأشخاص نسبة أعلى من حيث النرجسية والاعتلال النفسي ، قل ارتباطهم بسلوكيات النظافة الخاصة بهم.

في حين أن المزيد من الشخصيات المكيافيلية ذات السمات الأكثر اضطراباً كانت أكثر خوفاً من الإصابة بالفيروس التاجي، لذا يبدو أن أولئك الذين لديهم سمات نرجسية شاركوا في السلوكيات التي تساعد المتضررين من الوباء.

على الرغم من أن هذا قد يبدو غير بديهي ، إلا أن الباحثين يؤكدون أن هذا مدعوم بأبحاث سابقة وجدت أن النرجسيين قد يشاركون في السلوكيات الاجتماعية الإيجابية للحصول على موافقة الآخرين.

أكدت دراستان سابقتان نشرتا العام الماضي أن بعض سمات الشخصية المضطربة يمكن أن تتنبأ بمدى احتمال اتباع الناس لنصائح الصحة العامة, مثل الابتعاد الاجتماعي وارتداء قناع.

وعلى صعيد إيجابي ، قال معظم المشاركين إنهم يشاركون بالفعل في التباعد الاجتماعي ، وغسل اليدين المتكرر ، وتجنب السفر والتجمعات الشخصية.

يقترح الباحثون أن هذا الاختلاف قد يكون لأن الوباء هو “ظرف قوي” تتغلب فيه الإشارات الظرفية على دور الشخصية ” في التنبؤ بسلوك الناس.