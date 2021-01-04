ألمانيا تواجه انتشار كورونا بـ"تمديد العزل العام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة بيلد الألمانية إن الحكومة والولايات الاتحادية وعددها 16 اتفقت على تمديد العزل العام الساري حاليا حتى 31 يناير/ كانون الثاني.

يأتي ذلك في محاولة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.



والمدارس، ومعظم المتاجر، وكذلك المطاعم والحانات مغلقة بموجب العزل العام الحالي الذي بدأ سريانه منذ 16 ديسمبر/ كانون الأول.

ومن المقرر أن تناقش المستشارة آنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات إجراءات جديدة، الثلاثاء.