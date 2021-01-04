فلسطين تسجل 20 وفاة و1009 إصابات بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فلسطين 20 حالة وفاة، و1009 إصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان تلقته ”الخليج 365”، الإثنين، إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة بالضفة الغربية و5 حالات في قطاع غزة.

وأضافت أنه تم تسجيل 648 إصابات في الضفة الغربية و361 في قطاع غزة، وبالمقابل أشارت إلى تسجيل 903 حالات تعافٍ من الفيروس بالضفة الغربية و510 في قطاع غزة.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وقررت الحكومة الفلسطينية استمرار الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا.

واتخذت الحكومة الفلسطينية، السبت الماضي، مجموعة من الإجراءات منها منع "الحركة يوميا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا ولمدة أسبوعين.. كما تُمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين".

وشملت القرارات أيضا منع إقامة "الأعراس والحفلات وبيوت العزاء والمهرجانات والتجمعات بجميع أشكالها".