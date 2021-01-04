شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لتلقى لقاح كورونا يتحول إلى إعلان زواج مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذهب الشاب الأمريكى روبى فارجاس كورتيس، البالغ من العمر 31 عامًا للحصول على لقاح كورونا بإحدى خدمات الطوارئ الطبية بمدينة كانتون جنوب ولاية داكوتا الإمريكية، وأراد أن يفجر مفاجأة بإعلان خطبته من صديقته الجديدة روبى التى ذهبت هى الأخرى لتلقى لقاح كورونا، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

قال فارجاس كورتيس: "أردت أن تكون مفاجأة، لقد كانت مجرد لحظة رائعة بعد أن اكتشفتها"، فى إشارة إلى صديقته التى أعلن زواجه منها بالمركز الطبى.



مواطن امريكى يطلب الزواج من صديقته بالمركز الطبى لتلقى لقاح كورونا

من جانبه، قال إريك فاندرلى أحد الممرضين بالمركز الطبى أنه ليس لديه فكرة عن اقتراح الزواج من المريض فاراجاس الذى فاجأ صديقته بخاتم الزواج أثناء تواجدهما بالمركز الطبى لتلقى لقاح "كوفيد-19".

وفى غضون 10 دقائق كان فاراجاس قد تلقى التطعيم بالمركز الطبى وأيضًا صديقته روبى.

وأوضح فاراجاس أن خاتم خطبته من صديقته روبى كان معه منذ 3 سنوات ولكنه كان ينتظر اللحظة المناسبة لتقديمه، ولم يجد مكانًا انسب من المركز الطبى حيث يتلقى كلاهما لقاح فيروس كورونا وقد اقتربا من الشفاء منه، مضيفًا: "نحن نقترب من نهاية الوباء، اللقاح يشبه فصل جديد نوعا ما فى حياتنا".

وكان فاراجاس قد فقد جده فى شهر نوفمبر الماضى التى توفى متأثرًا بفيروس كورونا عن عمر 86 عامًا، حيث قال "لقد كان رجلًا رائعا، فمن الصعب أن تفقد أحد أفراد أسرتك بسبب هذا الفيروس القاتل".

يقول فاراجاس وخطيبته أنهما لم يخططا بعد لحفل زفافهما إلا بعد الشفاء من هذا الوباء، لكنهما يشعران بأنهما محظوظان لاتخاذ هذه الخطوة فى هذه المحنة وتحويلها لفرحة كبيرة.