شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن تسجيل أكثر من 50 حالة إصابة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل أكثر من 50 ألف حلالة يومية فى المملكة المتحدة مصابة بفيروس كورونا، وذلك لليوم السادس على التوالي التي تجاوزت فيه أعداد الإصابات، التي شهد قفزة كبيرة بعد تفشى السلالة الجديدة في مختلف أنحاذ البلاد، على الرغم من قرارات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة البريطانية مؤخرًا، طبقًا لتقرير ورد بصحيفة الإندبندنت.

وأوضحت السلطات الصحية البريطانية أنه تم اختبار نحو 54 ألفا و990 شخصًا باختبارات فيروس كورونا، والتي انتهت بإيجابية أكثر من 50 ألف حتى الوقت الراهن خلال 24 ساعة فقط، كما أظهرت الإحصائيات وفاة 454 شخصًا إثر إصابتهم بالفيروس التاجى، ما أدى إلى وصول العدد الإجمالى للذين لقوا حتفهم في غضون 28 يومًا بسبب الفيروس، ليصل إلى 75 ألف شخص حتى الآن.

وأظهر تقرير صادر عن هيئة الصحة البريطانية أن نسبة الوفيات من الفيروس في إنجلترا بلغت 85%، حيث تراوحت أعمار المرضى ما بين 30 إلى 90 عاما، ليصل العدد الإجمالي للحالات في المملكة المتحدة إلى 2654.779 حالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه إعادة فتح عدد كبير من المدارس في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من تصاعد منحى الإصابات بمختلف المناطق الجغرافية، بعد تفشى السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة الشهر الماضي.

وأكد التقرير أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا، اصبحوا أكثر عرضة 7 مرات من الآخرين في الأسرة لنقل العدوى إلى المنزل، بالإضافة الى تفشى العدوى بين أطفال المدارس.