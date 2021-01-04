مشروب سريع المفعول لتنحيف الخصر والأرداف

يعتبر الزنجبيل من أقوي المكونات التي يمكن استخدامه في التخلص من الوزن الزائد ، و حب الرشاد يقلل من الشهية ويزيد من حرق السعرات الحرارية ويعمل على تخليص الجسم من السموم واليوم سنقدم لك سيدتي مشروبات تخسيس طبيعية من الزنجبيل واخر من حب الرشاد لحرق الدهون وسد الشهية



مشروب الزنجبيل والكمون لتنحيف الخصر والارداف

فوائد مشروب الزنجبيل للجسم

يستعمل فى الأنظمة الغذائية التي تخلص الجسم من الدهون والترهلات

ينظم الهرمونات وعملها على ثبات الوزن بعد التخسيس

يزيد من معدلات الأيض التي تحرق الدهون في الجسم

المكونات

ملعقة زنجبيل مبشور طازج

ملعقة كمون غير مطحون

ملعقة قرفة مطحونة

ليمونه

كوب ماء

طريقة التحضير

احضري وعاء مناسب وضعيه على النار مع كوب الماء

اضيفي القرفة و الكمون مع التقليب الجيد

اضيفي القرفة الى الخليط السابق

اتركي الخليط لمدة 5 دقائق على نار هادئة حتى تتجانس كافة المكونات

اتركي الخليط حتى يهدأ قليلا وضعيه في كوب واضيفي اليه ليمونه ثم تناولي الخليط.

مشروب حب الرشاد والقرفة للتخلص من الوزن الزائد

فوائد مشروب حب الرشاد للجسم

يعزز من العمليات الحيوية في الجسم الأمر الذي يصب في خسارة الوزن

يساهم حب الرشاد في الحصول على جسم صحي وخالي من الترهلات

يساعد الألياف الغذائية الموجودة فى حب الرشاد على سد الشهية والشعور بالشبع

المكونات

ملعقة كبيرة حب الرشاد

2عود قرفة

ملعقة كبيرة من بذر الكتان

كوب ماء مغلي

طريقة التحضير

اغسلي حب الرشاد والقرفة و بذور الكتان جيدا قبل الاستخدام

ضعي جميع المكونات السابقة اعلاه مع بعضها البعض لمدة يوم كامل

صفي المزيج جيدا ثم اشربي المشروب قبل الطعام بــ 30 دقيقة

احرصي على شرب الماء بوفرة لحماية الجسم من الجفاف

كرري المشروب يوميا قبل الاكل مرة واحدة للتخلص من ترهلات الكرش والارداف

ملحوظة : المشروب غير مناسب للحامل

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