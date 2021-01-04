ألمانيا.. تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا في يوم واحد

الإثنين 4 يناير 2021

أعلنت ألمانيا أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و847 إصابة.



ومع ذلك، لا يمكن مقارنة الأرقام إلا على نحو مقيد مقارنة بقيم الأسبوع الماضي. وتوقع معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، تراجع أعداد الاختبارات والتقارير الصادرة من الإدارات الصحية خلال فترة العطلات بمناسبة عيد الميلاد "الكريسماس" وبداية العام الجديد.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 302 حالة. وبلغ عدد الوفيات اليومية جراء كورونا مستوى قياسيا يوم الأربعاء الماضي بواقع 1129 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و775 ألفا و513 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 34 ألفا و574 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و401 ألف و200 شخص، وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم 4ر139 حالة. وبلغ أعلى معدل تم تسجيله حتى الآن 6ر197 حالة في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى الأحد 91ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 91 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.