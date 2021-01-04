اليونان ترصد أول 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصدت السلطات الصحية اليونانية أول أربع حالات إصابة بسلالة كورونا الجديدة المكتشفة في بريطانيا، بين مسافرين قادمين من المملكة المتحدة.

ووصل هؤلاء الأشخاص الأربعة، وجميعهم دون الثلاثين عاما، إلى أثينا يومي 21 و22 من ديسمبر/كانون أول الماضي، وجاءت نتيجة اختبارات سريعة للكشف عن الفيروس خضعوا لها في المطار إيجابية، كما رُصد في المطار مصابان آخران بالسلالة غيرة المتحورة من الفيروس التاجي.

وتم وضع المسافرين قيد الحجر الصحي لمدة عشرة أيام في أحد الفنادق، وفي نهاية تلك المدة سيخضعون لاختبارات جديدة، وسيتوقف على نتيجتها خروجهم من الحجر الصحي من عدمه.

وسجلت اليونان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليونا، حتى الآن 140 ألفا و99 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و4957 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.