طلب غريب من ترامب بشأن أصوات جورجيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "أريد فقط أن أجد 11780 صوتا".. مطلبٌ جديد مُسرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل قلب هزيمته في ولاية جورجيا.

هكذا تقول صحيفة "واشنطن بوست" التي نشرت تسجيلا مسربا لمكالمة هاتفية استمرت ساعة بين ترامب ووزير خارجية ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبيرغر.

وطلب ترامب من رافينسبيرغر، "إيجاد" أصوات إضافية لضمان فوزه في المنافسة الرئاسية للولاية وقلب الهزيمة التي تعرض لها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي تغلب عليه بفارق 12 ألف صوت في جورجيا.

ومنذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحتى هذا اليوم، يرفض ترامب الإقرار بهزيمته أمام بايدن.

ضغط وإطراء

وما بين الضغط تارة والإطراء تارة أخرى، حاول ترامب إقناع رافينسبيرغر، بقوله "كل ما أريده، هو إيجاد 11780 صوتا، لأننا فزنا بهذه الولاية"، مشيرا إلى أنه مقتنع بأن الانتخابات "سرقت" منه.

وبلهجة لم تخل من التهديد، وفق الصحيفة، توجه ترامب إلى وزير خارجية جورجيا، قائلا "تعرف ما فعلوه ولا تتحدث عنه: إنها جريمة ومخاطرة كبيرة بالنسبة إليك".

لكن رافنسبرغر لم يتراجع عن موقفه، مؤكدا أن "الأرقام صحيحة"، وأن المزاعم بشأن تزوير الانتخابات على نطاق واسع في جميع أنحاء الولاية لم تستند إلى أدلة.

ورفض من كلا المعسكرين

المعسكر الديمقراطي، من جهته سارع إلى التنديد بهذه المكالمة، وبما اعتبرها "ضغوطا مستهجنة".

موقفٌ عبّر عنه النائب آدم شيف، بالقول إن "ازدراء ترامب للديمقراطية قد كُشِف"، وكذلك فعلت زميلته ديبي واسرمان شولتز.

ردود فعل لم تقتصر فقط على الديمقراطيين، فالاضطراب ساد أيضا صفوف الجمهوريين، حيث دعا النائب آدم كينزينجر أعضاء حزبه إلى عدم السير مع ترامب في حملته هذه.