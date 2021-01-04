أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الإثنين 4 يناير 2021.. التحرير يدعم الدينار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارا عند تعاملات الأمس، والذي تم فيها اعتماد السعر الجديد للدولار أمام العملة المحلية.



وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.14 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 6.24 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 7.05 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.86.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.31 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.00 دنانير.

السعر الرسمي الدولار

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.46 للبيع و4.44 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.45 للبيع و5.42 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 220 دينارا ليبيا.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 255 دينارا ليبيا.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 265 دينارا ليبيا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 288 دينار ليبي.

وسجل كسر الفضة 2.4 دينار ليبي.

وتعاني ليبيا فجوة في أسعار صرف الدينار بالعملة الأجنبية، إلا أن المصرف الليبي المركزي اجتمع في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بكامل أعضائه لأول مرة منذ خمس سنوات وقرر توحيد سعر الصرف، ليصل الدولار إلى 4.48 دينار.