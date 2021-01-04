شكرا لقرائتكم مفاجأة في حادثة "مرضى العناية".. وصاحبة الصورة تروي ما حدث! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فتحت السلطات المصرية تحقيقا موسعا في واقعة وفاة مرضى العناية المركزة بمستشفى الحسينية في محافظة الشرقية شمال مصر والتي هزت الرأي العام، أمس.

وتحدثت الممرضة آية علي محمد، صاحبة الصورة الشهيرة في الفيديو والتي كانت تجلس على الأرض، وأكدت أنه لم تكن مرعوبة بل كانت حزينة على وفاة عدد كبير من المرضى، نافية نفاد الأوكسجين أو توقفه وانقطاعه بل ضعف الضغط.

صاحبة الصورة

وقالت الممرضة البالغة من العمر 21 عاما، إنها تعمل في قسم العناية المركزة بالمستشفى منذ 7 شهور، ولأول مرة ترى هذا العدد الكبير من الوفيات بسبب كورونا، مؤكدة أن الموجة الثانية أصعب من الأولى بكثير وضحاياها أكثر، ومضاعفات المرض تشتد وتزداد خطورة.

وذكرت أن الحالات المتوفاة كانت متدهورة بالفعل، ويعاني أصحابها من أمراض مزمنة، وحاول الطاقم الطبي إسعافها بكل قوة لكن كافة الجهود باءت بالفشل.

ماذا حدث للأوكسجين؟

من جانبه، بث مصور الفيديو أحمد ممدوح نافع، وهو شاب من قرية المناجاة بمدينة الحسينية، فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف فيه تفاصيل أخرى للواقعة، وأكد أن محبس الأوكسجين بالمستشفى تم إغلاقه فجأة بفعل فاعل، ما أدى لاختناق الحالات ووفاتها، مضيفا أن المحبس تم إغلاقه في تمام الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة، وقام بتصوير وتوثيق ذلك بالفيديو.

وقال إنه أوقظ الموظف المسؤول عن محبس الأوكسجين، وعند فتحه كان ضغط المحبس 5%، والمفترض أن يكون 10%، ولذلك قام الموظف بفتح محبس آخر وبدأت الحالات تتحسن من جديد، مشيرا إلى أنه في يوم الجمعة كان خزان الأوكسجين به 1800 لتر، ومع بداية اليوم التالي كان الخزان به 400 لتر، فيما كان الأوراق المبلغ بها محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة تقول إن الخزان به 1700 لتر، وهو ما يخالف الحقيقة.

المصور يفجر مفاجأة أخرى

وفجر مصور الفيديو مفاجأة أخرى، مؤكدا أن الأوكسجين نفد بالفعل في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الجمعة، وهو ما أدى لوفاة الحالات بعد اختناقها، مكذبا تصريحات متحدث وزارة الصحة ومحافظ الشرقية اللذين أكدا فيها عدم نفاد الأوكسجين.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه لا يوجد أي نقص على الإطلاق في مخزون الأوكسجين بمستشفيات المحافظة، وهناك تقرير يومي عن المخزون يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن المحافظة يوجد بها حاليا 81 ألف لتر أكسجين سائل يكفي لمدة 4 أيام، بجانب 1480 أنبوبة أكسجين تكفي لـ 10 أيام.

وقال في تصريحات صحافية إن مستشفى الحسينية به شبكة احتياطية تكفي لتدفق الأوكسجين لمدة 15 ساعة مع وجود 44 أسطوانة أوكسجين بشكل احتياطي، مشددا على أن الوفيات الأربع حدثت نتيجة مضاعفات كورونا ولا علاقة لها بنقص الأوكسجين، لأن جميع الحالات في المستشفى تعمل على شبكة أوكسجين واحدة، ولو كان هناك قطع في الأوكسجين لحدثت كارثة، خاصة بحضانات الأطفال، لكنها لم تشهد أي حالة وفاة، كما أن الحالات الأربع لم تتوفَ في وقت واحد.

النيابة تحقق

وأضاف أنه تم إحالة الأمن الداخلي للمستشفى للتحقيق بسبب اقتحام مصور الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للرعاية المركزة، مؤكدا أن الأمر برمته في يد النيابة وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق ومحاسبة المخطئ سواء كان هناك إهمال أو غير ذلك.

وقال إن النيابة تستمع حاليا لأقوال الأهالي شهود العيان ومصور الفيديو.

أسباب الوفاة

هذا وكانت وزيرة الصحة هالة زايد أوضحت أنه في يوم السبت كان عدد الأسرة المشغولة بمُستشفى الحسينية 7 أسرة عناية عزل، وهي أقصى حدود طاقة المستشفى، إلى جانب 3 أسرة عناية قلب، وسريري رعاية باطنة، و11 حضانة، حيث تبين بالفحص استقرار العمل بالمستشفى.

وأكدت أن عدد المُتوفين بمستشفى الحسينية، هم 4 مصابين بفيروس كورونا، سيدتان ورجلان، أعمارهم كالتالي : 76 ـ 67 ، 64 ـ 44، حيث تعاني سيدة ورجل منهم من مرض البول السكري، وكانت أسباب الوفاة توقف القلب، إثر احتمالية حدوث جلطة بالشريان الرئوي، وبمُراجعة علاج تلك الحالات، تبين اتباع بروتوكولات العلاج المتفق عليها.